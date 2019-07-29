Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта



Как сообщал «Байкал-Daily», россиянам Как сообщал «Байкал-Daily», россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году. Электронный документ будет содержать данные о месте проживания, водительские права, данные СНИЛС и ИНН.



- Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (41%), - сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ВЦИОМ.



Согласно данным опроса, одним из ключевых достоинств электронного паспорта, по мнению россиян, является его универсальность - в одном документе содержатся все данные (11%). Ещё 8% отметили долговечность такого формата документа, столько же - низкие риски потери и компактность, 7% видят преимущество электронного паспорта в его практичности.



При этом 22% россиян считают этот документ в электронном виде ненадёжным. Еще 8% опасаются возможных сбоев в системе и базе данных. Для 4% риски нового формата документа связаны с возможной утечкой данных третьим лицам и потерей самого паспорта. Также 3% россиян считают, что не все и не везде смогут пользоваться таким документом, - уточняют в ТАСС.



