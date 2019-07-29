Там ребята совершили увлекательную экскурсию по экологической тропе
Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте ПДН, и несовершеннолетние осуждённые Кабанского района Бурятии выехали в посёлок Танхой. В выезде также приняли участие представители органов системы профилактики района.
Дети посетили визит-центр Байкальского государственного природного биосферного заповедника «Байкал Заповедный», где ознакомились с его обитателями флоры и фауны, посетили музей природы, а также увидели с этнографические экспозиции: «Времён связующая нить» и «Байкал на ладони», сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Под руководством гида совершили увлекательную экскурсию по экологической тропе заповедника, где отведали чернику прямо с куста. Ребята получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.
Осуждённых несовершеннолетних Бурятии отправили в заповедник
Общество, Фото:
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