Осуждённых несовершеннолетних Бурятии отправили в заповедник

Там ребята совершили увлекательную экскурсию по экологической тропе



Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте ПДН, и несовершеннолетние осуждённые Кабанского района Бурятии выехали в посёлок Танхой. В выезде также приняли участие представители органов системы профилактики района.



Дети посетили визит-центр Байкальского государственного природного биосферного заповедника «Байкал Заповедный», где ознакомились с его обитателями флоры и фауны, посетили музей природы, а также увидели с этнографические экспозиции: «Времён связующая нить» и «Байкал на ладони», сообщает пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



Под руководством гида совершили увлекательную экскурсию по экологической тропе заповедника, где отведали чернику прямо с куста. Ребята получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения.

