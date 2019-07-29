На автодороге «Байкал» ввели частичное ограничение движения

Сделано это в связи с режимом ЧС в Слюдянском районе, оползнями, обвалами и подтоплением пойм рек



Сегодня на автодороге Р-258 «Байкал» с 11:18 со 101 (посёлок Култук) по 278 км (город Бабушкин) введено частичное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств - массой свыше 12 тонн. Сделано это в связи с режимом ЧС в Слюдянском районе Иркутской области, оползнями, обвалами и подтоплением пойм рек. В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» сформирован оперативный штаб, действует мобильный штаб в районе города Байкальск.



Мобилизована спецтехника: автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики. Создан запас скального грунта и щебёночно-песчаной смеси. Дорожники готовы к проведению восстановительных работ.



На автодороге сотрудники ГИБДД регулируют движение, дорожники устанавливают необходимые дорожные знаки, информируют водителей о временных ограничениях движения на трассе Р-258 «Байкал».



Информация о снятии ограничения будет предоставлена позднее.



Участникам дорожного движения настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в этом направлении по федеральной автодороге «Байкал».



При возникновении чрезвычайной ситуации нужно обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного ФКУ Упрдор «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24, сообщили в пресс-службе учреждения.

