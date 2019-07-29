Жителей Бурятии призывают во время пробежек убирать мусор

В рамках экологического проекта «Мусор из головы» и международного марафона «Чистый Байкал» Чингис Болотов, лидер КВН-движения Бурятии, запустил новый челлендж «Забери мусор с собой». Суть акции заключается в том, чтобы человек, выходя на пробежку, собирал по дороге мусор и тем самым вносил небольшой, но ценный вклад в поддержание чистоты республики, в частности берегов Байкала.
- Все те, кто готовится к марафону «Чистый Байкал», и просто все те, кто бегает. Обращаемся к вам с просьбой поддержать челлендж. Во время пробежек и тренировок нужно собрать с собой немного мусора. Возможно, это будет сбивать темп и дыхание. Но одной и двумя тренировками можно пожертвовать ради чистоты природы нашей республики. Можно это сделать во время разминок и заминок, - призывает Чингис Болотов в Instagram.
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В рамках проекта "МусорИз Головы" и международного марафона "Чистый Байкал" запускаем новый Челлендж. Все те, кто готовится к марафону "Чистый Байкал" и просто все те, кто бегает! Обращаемся к вам с просьбой поддержать челлендж. Во время пробежек и тренеровок мы можем собрать с собой немного мусора. Возможно, это будет сбивать темп и дыхание. Но 1-2 тренировок можно пожертвовать ради чистоты природы нашей Республики. Можно это сделать во время заминок). Во имя здоровья! Во имя чистого Байкала начинаем Челлендж!) Участвуй в Чистом марафоне! #ЧистыйМарафон #ЗабериМусорСсобой #МусорИзГоловы @chingis_radnaev @kondakov_fedor @mark2real @valera90
- Это был ещё один небольшой выход из зоны комфорта, ведь убирать чужой мусор мне непривычно. Но ощущение, что я делаю добро и делаю город чище - несомненно выше моих сомнений. Буян (добро) сделан, пробежка, эндорфинчики, день начался на «ура» как всегда, - рассказывает о своих впечатлениях участница челленджа Эржена Тугутова в соцсети.
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Сегодня во время утренней пробежки по набережной собрала немного мусора в рамках проекта #мусоризголовы и международного марафона "Чистый Байкал"😆 ⠀ Это был ещё один небольшой выход из зоны комфорта, ведь убирать чужой мусор мне непривычно😊 Но ощущение, что я делаю добро и делаю город чище - несомненно выше моих сомнений😆 ⠀ Буян сделан (добро), пробежка, эндорфинчики, день начался на ура как всегда😊 ⠀ В чем суть челленджа: во время пробежек и тренеровок нужно собрать с собой немного мусора😄 ⠀ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 😉 И участвуйте во II международном "Чистом марафоне" в п Максимиха 10 и 11 августа в п.Максимиха😉 ⠀ #ЧистыйМарафон #ЗабериМусорСсобой #МусорИзГоловы #беганутые03 #freedom_uu . @marathon_baikal @solominskayanatalya @newenergy03 @kvn03_uu @b_chingis
Звёзды КВН Бурятии не в первый раз ратуют за чистоту республики. Как сообщал «Байкал-Daily», в июле команда КВН «Берег Байкала» запустила запоминающиеся баннеры «Байкалу нужны герои. Этот герой – Ты», в которых юмористы подражают героям из комиксов.
В прошлом году Чингис Болотов начал создавать комиксы про Супер Самбу, борющегося с актуальными проблемами Бурятии. В одной из серий комикса супергерой борется с мусорным монстром на берегу Байкала.
Новый челлендж «Забери мусор с собой» проходит в рамках II международного марафона «Чистый Байкал», который пройдёт 10 и 11 августа в селе Максимиха. Организаторы предупреждают, что 11 августа участок дороги «Улан-Удэ – Курумкан» длиной в 21 километр будет временно перекрыт - с 8 утра до 15 часов.