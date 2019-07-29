Жителей Бурятии призывают во время пробежек убирать мусор







- Это был ещё один небольшой выход из зоны комфорта, ведь убирать чужой мусор мне непривычно. Но ощущение, что я делаю добро и делаю город чище - несомненно выше моих сомнений. Буян (добро) сделан, пробежка, эндорфинчики, день начался на «ура» как всегда, - рассказывает о своих впечатлениях участница челленджа Эржена Тугутова в соцсети.











Вызов уже приняли министр спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, известный певец Чингис Раднаев, Фёдор Кондаков – артист театра «Байкал», Марк Николаев - участник команды КВН «Байкал», сообщают КВНщики.

Звёзды КВН Бурятии не в первый раз ратуют за чистоту республики. Как сообщал «Байкал-Daily», в июле команда КВН «Берег Байкала» запустила запоминающиеся Звёзды КВН Бурятии не в первый раз ратуют за чистоту республики. Как сообщал «Байкал-Daily», в июле команда КВН «Берег Байкала» запустила запоминающиеся баннеры «Байкалу нужны герои. Этот герой – Ты», в которых юмористы подражают героям из комиксов.

В прошлом году Чингис Болотов начал В прошлом году Чингис Болотов начал создавать комиксы про Супер Самбу, борющегося с актуальными проблемами Бурятии. В одной из серий комикса супергерой борется с мусорным монстром на берегу Байкала.

Новый челлендж «Забери мусор с собой» проходит в рамках II международного



Новый челлендж «Забери мусор с собой» проходит в рамках II международного марафона «Чистый Байкал», который пройдёт 10 и 11 августа в селе Максимиха. Организаторы предупреждают, что 11 августа участок дороги «Улан-Удэ – Курумкан» длиной в 21 километр будет временно перекрыт - с 8 утра до 15 часов.

В рамках экологического проекта «Мусор из головы» и международного марафона «Чистый Байкал» Чингис Болотов, лидер КВН-движения Бурятии, запустил новый челлендж «Забери мусор с собой». Суть акции заключается в том, чтобы человек, выходя на пробежку, собирал по дороге мусор и тем самым вносил небольшой, но ценный вклад в поддержание чистоты республики, в частности берегов Байкала.- Все те, кто готовится к марафону «Чистый Байкал», и просто все те, кто бегает. Обращаемся к вам с просьбой поддержать челлендж. Во время пробежек и тренировок нужно собрать с собой немного мусора. Возможно, это будет сбивать темп и дыхание. Но одной и двумя тренировками можно пожертвовать ради чистоты природы нашей республики. Можно это сделать во время разминок и заминок, - призывает Чингис Болотов в Instagram.