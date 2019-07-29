В Улан-Удэ появится Дом научной коллаборации

Центр расположится в главном корпусе БГУ
В Улан-Удэ более 400 ребят ежегодно смогут бесплатно развивать навыки в технической и естественнонаучной областях в Центре дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» (ДНК). Центр расположится в главном корпусе БГУ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В Бурятии продолжается работа по реализации федеральных программ национального проекта «Образование». В 2019 году республика стала победителем в конкурсе субъектов РФ на создание центров дополнительного образования детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование».
Дом научной коллаборации будет являться отдельным структурным подразделением Бурятского государственного университета. Профессорско-преподавательскому составу вуза будет отведена новая роль – наставника-организатора детских проектных команд. Программа построена на основе проектной деятельности, где школьники смогут реализовывать совместные проекты, учиться командному взаимодействию, развивать навыки форсайт-мышления и создавать инновации.
Создание Центра направлено на формирование нового типа мышления обучающихся, разделяющих ценность саморазвития и осознанного подхода к образованию, способных не только получать информацию и оперировать ей, но и знать способы её получения. Обучаться смогут школьники с 5 по 11 класс, учащиеся учреждений среднего профессионального образования, а также учителя. Для них предусмотрены краткосрочные и долгосрочные программы. Все занятия будут проводиться на бесплатной основе.
В структуре ДНК создадут пять образовательных блоков: «Детский университет», «Малая академия», «Урок технологии», «Урок биологии», «Педагог К-21». Направления обучения охватывают компетенции: информационные технологии, урок технологии, робототехника, клеточные технологии в биологии и медицине, биотехнологии.
Центр распахнёт свои двери для детей в единый день открытия ДНК по всей России – в октябре 2019 года.
В Бурятию по нацпроекту «Образование» до 2024 года поступит свыше 5,5 млрд. рублей. К 2024 году будет обновлена материально-техническая база 300 школ, будут внедряться новые методы обучения и воспитания, к 2021 году ликвидируют третью смену в школах. В числе задач – увеличение охвата детей дополнительным образованием. Для этого в республике осуществляется проект «Успех каждого ребёнка» с объёмом финансирования 60 млн. рублей.
В Улан-Удэ появится Дом научной коллаборации
Общество, Фото:
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