За медали соревнования поборются 50 лучников
Бурятия принимает Кубок России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходят на Центральном стадионе Улан-Удэ с 26 по 31 июля.
Торжественное открытие турнира состоялось 27 июля, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.
- Для участия в Кубке приехало 43 спортсмена из 10 регионов России. От нашей республики будут выступать 11 спортсменов. Все спортсмены очень сильные, – рассказал главный тренер по стрельбе из лука (ПОДА) Центра спортивной подготовки Бурятии Цыденбал Цыренжапов. Среди спортсменов призёры чемпионатов Европы и мира, а также паралимпийских игр.
- От турнира ожидаем победы. Конкуренты все хорошие. Будем стараться, будем стремиться, – поделилась чемпионка России 2019, бурятская лучница Татьяна Андриевская.
Личные и командные финалы, награждение победителей и закрытие соревнований состоятся 30 июля с 10:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ прошёл всероссийский турнир «Стрелы Байкала». Бурятские лучники завоевали 19 медалей в личных и индивидуальных соревнованиях.
В Бурятии стартовал Кубок России по стрельбе из лука среди лиц с ПОДА
Общество, Фото:
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