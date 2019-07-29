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На двух улицах Улан-Удэ вводится одностороннее движение

На двух улицах Улан-Удэ вводится одностороннее движение
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ
Теперь автомобилисты смогут проехать лишь в одном направлении на улицах Радищева и Подлесной

Одностороннее движение вводится в целях повышения безопасности и улучшения организации дорожного движения. Теперь в одном направлении автомобили будут ездить по двум улицам – Радищева и Подлесной. Утверждённая схема вступит в силу с 29 июля.

Подобная мера была принята с учётом мнения жителей этих улиц, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
Улан-Удэ одностороннее движение дорожное движение
 
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