На двух улицах Улан-Удэ вводится одностороннее движение

Одностороннее движение вводится в целях повышения безопасности и улучшения организации дорожного движения. Теперь в одном направлении автомобили будут ездить по двум улицам – Радищева и Подлесной. Утверждённая схема вступит в силу с 29 июля.Подобная мера была принята с учётом мнения жителей этих улиц, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.