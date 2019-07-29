Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» на турнире в Бангкоке

Людмила Воронцова стала призёром международного турнира по боксу
Людмила Воронцова стала бронзовым призёром международного турнира «Thailand Open International Boxing Tournament ’2019», который проходил в Бангкоке. Спортсменка из Бурятии выступала в составе сборной России в олимпийской весовой категории до 57 кг, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки.
На пути к медали Людмила Воронцова была сильнее австралийской спортсменки, призёра чемпионата мира 2016 Скае Николсон и Маниши Моун из Индии. В полуфинальном бое Людмила Воронцова со счётом 3:2 уступила хозяйке ринга Нилаван Течасуп.
На соревнованиях поддерживал и наставлял спортсменку её тренер Бадма Бадмаев. Он вошёл в тренерский штаб сборной России.
Как сообщает федерация бокса Бурятии, всего в соревнованиях приняли участие 246 спортсменов из 37 стран мира, прибывших из всех пяти конфедераций. Женская весовая категория до 57 кг, в которой выступала Людмила Воронцова, традиционно была одна из самых конкурентных. За медали боксировали 23 спортсмена. Большинство стран-участниц использовали турнир в Таиланде в качестве последних стартов перед предстоящими чемпионатами мира по боксу.
Людмила Воронцова стала призёром международного турнира по боксу
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