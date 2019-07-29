Жителей Бурятии приглашают на праздник «Байкал собирает друзей»

Культурно-спортивное мероприятие проведут в Прибайкальском районе



3 августа на берегу священного озера в Прибайкальском районе состоится традиционный открытый культурно-спортивный праздник «Байкал собирает друзей», сообщает пресс-служба РЦНТ Бурятии.



Уже более 10 лет Байкал собирает друзей на своём живописном берегу. Стало доброй традицией проводить праздник на территории ОЭЗ «Байкальская Гавань».



В рамках данного праздника запланированы насыщенные культурная и спортивная программы. Так среди учреждений культуры сельских поселений района, а также гостей праздника состоится конкурсная шоу-программа «Байкальский карнавал».



Выступят творческие дуэты, трио и коллективы в концертной программе под названием «Пляжная вечеринка», а также состоится концертная программа вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук».



В спортивных состязаниях можно будет побороться в метании Байкальского камня, пляжного волейбола мужского и женского, в соревнованиях по бурятской национальной игре «Шагай Наадан», состоятся республиканские соревнования и по армрестлингу.



Будут работать площадки по народным забавам, игровые программы для детей, выставка-распродажа сувенирной продукции.

