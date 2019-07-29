29 Июля

28 Июля

Популярное

Жителей Бурятии приглашают на праздник «Байкал собирает друзей»

Жителей Бурятии приглашают на праздник «Байкал собирает друзей»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Культурно-спортивное мероприятие проведут в Прибайкальском районе

3 августа на берегу священного озера в Прибайкальском районе состоится традиционный открытый культурно-спортивный праздник «Байкал собирает друзей», сообщает пресс-служба РЦНТ Бурятии.

Уже более 10 лет Байкал собирает друзей на своём живописном берегу. Стало доброй традицией проводить праздник на территории ОЭЗ «Байкальская Гавань».

В рамках данного праздника запланированы насыщенные культурная и спортивная программы. Так среди учреждений культуры сельских поселений района, а также гостей праздника состоится конкурсная шоу-программа «Байкальский карнавал».

Выступят творческие дуэты, трио и коллективы в концертной программе под названием «Пляжная вечеринка», а также состоится концертная программа вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук».

В спортивных состязаниях можно будет побороться в метании Байкальского камня, пляжного волейбола мужского и женского, в соревнованиях по бурятской национальной игре «Шагай Наадан», состоятся республиканские соревнования и по армрестлингу.

Будут работать площадки по народным забавам, игровые программы для детей, выставка-распродажа сувенирной продукции.
Праздники Байкальская гавань Прибайкальский район Бурятия Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» на турнире в Бангкоке
Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» на турнире в Бангкоке
Общество, 29.07.2019
Людмила Воронцова стала призёром международного турнира по боксу
В Бурятии умер малыш, впавший в кому в улан-удэнской больнице
В Бурятии умер малыш, впавший в кому в улан-удэнской больнице
Общество, 29.07.2019
10-месячный Захар Котенко боролся за жизнь полгода
Жителей Бурятии приглашают на праздник «Байкал собирает друзей»
Жителей Бурятии приглашают на праздник «Байкал собирает друзей»
Общество, 29.07.2019
Культурно-спортивное мероприятие проведут в Прибайкальском районе
В Бурятии выпускники подарили родному селу стелу
В Бурятии выпускники подарили родному селу стелу
Общество, 29.07.2019
В Кижингинском районе установлен памятный знак «Мы любим Хэжэнгэ»
В Бурятии прошёл «День Фермера»
В Бурятии прошёл «День Фермера»
Общество, 29.07.2019
Победу в конкурсах одержали представители Бичурского района
В Бурятии из-за угрозы подтопления из лагеря вывезли 74 ребёнка
В Бурятии из-за угрозы подтопления из лагеря вывезли 74 ребёнка
Общество, 29.07.2019
В Джидинском районе после дождей произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак
В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый Алдару Цыденжапову
В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый Алдару Цыденжапову
Общество, 29.07.2019
Он состоялся в День Военно-морского флота
Улан-Удэ посетил мотопробег «Вместе»
Улан-Удэ посетил мотопробег «Вместе»
Общество, 29.07.2019
Через Бурятию прошёл маршрут мотопробега в честь героев Сталинградской битвы
В Бурятии предприниматель выращивал овощи на участке с отходами
В Бурятии предприниматель выращивал овощи на участке с отходами
Общество, 29.07.2019
Земельный участок не был очищен от отходов, относящихся к 3, 4 и 5 классам опасности
В Бурятии началась акция «Поможем детям вместе»
В Бурятии началась акция «Поможем детям вместе»
Общество, 29.07.2019
В республике собирают детские вещи для детей из затопленных районов Иркутской области
В Бурятию приехали на отдых дети из Иркутской области
В Бурятию приехали на отдых дети из Иркутской области
Общество, 29.07.2019
Ребята из пострадавших от наводнения районов проведут 21 день в детском центре «Дружба»
В Улан-Удэ временами дождь
В Улан-Удэ временами дождь
Общество, 29.07.2019
29 июля по республике местами небольшие и умеренные дожди,  грозы
Автоинспекторы Бурятии проводят лектории в автошколах
Автоинспекторы Бурятии проводят лектории в автошколах
Общество, 28.07.2019
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД продолжают тематические встречи с курсантами автошколы
В Бурятии зафиксировано 225 ложных вывозов пожарных
В Бурятии зафиксировано 225 ложных вывозов пожарных
Общество, 28.07.2019
С начала года в Центральный пункт пожарной связи в Бурятии поступило 225 ложных вызовов

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^