Культурно-спортивное мероприятие проведут в Прибайкальском районе
3 августа на берегу священного озера в Прибайкальском районе состоится традиционный открытый культурно-спортивный праздник «Байкал собирает друзей», сообщает пресс-служба РЦНТ Бурятии.
Уже более 10 лет Байкал собирает друзей на своём живописном берегу. Стало доброй традицией проводить праздник на территории ОЭЗ «Байкальская Гавань».
В рамках данного праздника запланированы насыщенные культурная и спортивная программы. Так среди учреждений культуры сельских поселений района, а также гостей праздника состоится конкурсная шоу-программа «Байкальский карнавал».
Выступят творческие дуэты, трио и коллективы в концертной программе под названием «Пляжная вечеринка», а также состоится концертная программа вокально-инструментальных ансамблей «Живой звук».
В спортивных состязаниях можно будет побороться в метании Байкальского камня, пляжного волейбола мужского и женского, в соревнованиях по бурятской национальной игре «Шагай Наадан», состоятся республиканские соревнования и по армрестлингу.
Будут работать площадки по народным забавам, игровые программы для детей, выставка-распродажа сувенирной продукции.
Жителей Бурятии приглашают на праздник «Байкал собирает друзей»
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