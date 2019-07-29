В Кижингинском районе установлен памятный знак «Мы любим Хэжэнгэ»
20 июля в Кижингинском районе Бурятии состоялось торжественное открытие архитектурной композиции «Мы любим Хэжэнгэ». Подарок преподнесли выпускники 1994 года школ райцентра. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
- Сегодня мы собрались по очень важному и знаменательному событию. От лица серебряных выпускников райцентра дарим нашей любимой Кижинге стелу. Мы долго думали, обсуждали, чем бы порадовать. И вот она стоит перед нами. Сегодня пролил дождь, и Челсана буурал баабай «обмыл» наш подарок, – рассказала одна из идейных вдохновителей.
В знак благодарности выпускникам от администрации Кижингинского сомона вручен подарок – валух. Закончилась церемония открытия селфи-флешмобом – все желающие делали селфи для себя, для своих знакомых.
Стела находится под видеонаблюдением. Предполагается, что памятный знак будет освещаться ночью.
Добрая, хорошая и полезная традиция от выпускников идёт уже третий год. Предложение по благоустройству малой родины принадлежит выпускникам 1992 года села. В 2017 году они пришли к единому мнению, что в центре не хватает зоны отдыха со скамейками. Выбрав самую удобную, практичную и красивую, установили напротив «Почты России». На следующий год их поддержали выпускники 1993 года. Они сделали отличный подарок детворе, построив на центральном стадионе детскую площадку. У детей появилась реальная возможность с пользой и интересом проводить досуг. Сельчане надеются, что на этом зачин выпускников продолжится, и в будущем году от выпускников 1995 года ждут новых идей и открытий.
В Бурятии выпускники подарили родному селу стелу
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