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В Бурятии прошёл «День Фермера»

В Бурятии прошёл «День Фермера»
Общество,  Фото:пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ
Победу в конкурсах одержали представители Бичурского района

26 июля в Бичурском районе Бурятии состоялся агропромышленный семинар «День Фермера». В нём приняли участие более 120 фермеров Бурятии, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, участники программы поддержки семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров, а также представители органов исполнительной власти и научного сообщества Республики.

Мероприятие разделилось на две части, первая из которой прошла на базе крестьянско-фермерского хозяйства Амгалана Ринчинова – одного из победителей конкурса «Начинающий фермер» 2018 года (направление – «Мясное скотоводство»), а также – фермы Алдара Цыдендоржиева – фермера-овцевода, опробовавшего совместную с ФГБНУ «БУРНИИСХ» селекционную работу по искусственному осеменению МРС глубоко замороженным семенем мясной породы овец «Дорпер». Овцы этой породы считаются самыми неприхотливыми, отличительной особенностью является то, что Дорпер имеет очень короткую прямую шерсть, не нуждается в стрижке и самостоятельно линяет весной.

В рамках семинара представителями Минсельхозпрода Бурятии была дана подробная информация о существующих мерах государственной поддержки по программе «Комплексное развитие сельских территорий», а также прошли лекции успешных фермеров Бурятии по темам, молочное животноводство, мясное животноводство и т.д. Кроме того, в ходе мероприятии были обсуждены вопросы совершенствования лугопастбищного хозяйства Бурятии, внедрения искусственного осеменения крупного рогатого скота в хозяйствах республики и развитие сельского туризма.

Гостеприимные Бичурские фермеры и жители села Шибертуй под руководством Альбины Кондаковой организовали настоящий праздник для тружеников села из разных районов республики. Одной из популярных площадок стала площадка, где прошёл мастер-класс по выделке овечьих шкур от скорняка-кожевника из села Борогол Баргузинского района Василия Балданова. Василий обучился древнему ремеслу – выделке овчины в Иволгинском дацане, и теперь, он единственный специалист на всю Баргузинскую долину. На отдельной площадке разместилась выставка-продажа продукции сельхозтоваропроизводителей Бичурского района: мед и хлебобулочные изделия.

В конкурсе косарей победу одержал Глава КФХ Бичурского района Валерий Сукнёв. В эстафете фермерских команд места распределились следующим образом: Третье место разделили фермеры из Еравнинского, Заиграевского, Джидинского, Кижингинского и Хоринского районов. Второе место досталось участникам из Селенгинского и Иволгинского районов. И первое место почетно заняла команда Бичурского района.

Напомним, что федеральный проект по развитию сельской кооперации и поддержке фермеров будет реализован в Республике Бурятия в 2019-2024 годах, общий объём финансирования за счёт средств федерального бюджета составит 445 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
Бурятия сельское хозяйство Бичурский район
 
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