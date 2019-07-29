В Бурятии из-за угрозы подтопления из лагеря вывезли 74 ребёнка

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе из берегов вышла река Джида. Вода затопила проезжую часть на 165 км. автодороги «Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск».
- В настоящий момент на данном участке дороги движение транспортных средств ограничено, - сообщали накануне днём в УГИБДД по Бурятии.
На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожные службы.
Также в Тарбагатайском районе после ливня подтопило село Большой Куналей, включённое в список самых красивых деревень России.
- Гидрологическая обстановка по южной половине Бурятии продолжает оставаться напряжённой. В ближайшие сутки выпадение осадков продолжится, ведётся постоянный мониторинг. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии, а также правительства республики. Принимаются все необходимые меры по минимизации последствий прохождения циклона на территории Бурятии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
Накануне в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ поступила информация о том, что в Джидинском районе после выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак. Движение легковых машин в Нижний Торей, Алцак и Армак было ограничено - в связи с переливами воды через автомобильную дорогу на десяти участках слоем от 20 до 50 см, на местах выставили посты ГИБДД. Дороги открыты для большегрузного автотранспорта. И вчера отмечалось, что оперативная группа Главного управления работает в Джидинском районе.
Подъезд к подвесному пешеходному мосту в село Тохой был подтоплен с двух сторон. В связи с отсутствием альтернативного дорожного сообщения силами спасателей БРПСС при помощи аэролодки организована перевозка граждан и продуктов питания.
В превентивных целях все дети (74 ребёнка), отдыхающие в детском лагере «Черёмушки», были вывезены родителями.
Силами администрации Джидинского района проводятся работы по оповещению населения. На случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения.
Также на контроле остаётся ситуация в Тарбагатайском и Селенгинском районе, добавили в Главном управлении.
- Так, вчера в селе Большой Куналей Тарбагатайского района произошёл кратковременный подъём уровня воды в реке Куналейка с выходом уровня реки из русла, после чего наблюдалось скопление воды по ул. Ленина. Сейчас уровень воды спал, и остаётся в подпольях домов и низменных участках. Силами администрации СП «Большекуналейское» ведётся обследование территории, оценка обстановки, а также откачка воды из подполий жилых домов, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Вчера в Селенгинском районе в результате выхода грунтовых вод в Гусиноозерске подтоплены подвальные помещения 62 жилых домов. Силами администрации города продолжается подворовый обход, проводится мониторинг в подтопленных подвальных помещениях. Администрацией муниципального образования запланированы работы по расчистке русла реки Баян-Гол.