29 Июля

28 Июля

Популярное

В Бурятии из-за угрозы подтопления из лагеря вывезли 74 ребёнка

В Бурятии из-за угрозы подтопления из лагеря вывезли 74 ребёнка
Общество, 
В Джидинском районе после дождей произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак

Как сообщал «Байкал-Daily», в Джидинском районе из берегов вышла река Джида. Вода затопила проезжую часть на 165 км. автодороги «Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск». 
 
- В настоящий момент на данном участке дороги движение транспортных средств ограничено, - сообщали накануне днём в УГИБДД по Бурятии.

На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС и дорожные службы. 

Также в Тарбагатайском районе после ливня подтопило село Большой Куналей, включённое в список самых красивых деревень России.

- Гидрологическая обстановка по южной половине Бурятии продолжает оставаться напряжённой. В ближайшие сутки выпадение осадков продолжится, ведётся постоянный мониторинг. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии, а также правительства республики. Принимаются все необходимые меры по минимизации последствий прохождения циклона на территории Бурятии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Накануне в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ поступила информация о том, что в Джидинском районе после выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак. Движение легковых машин в Нижний Торей, Алцак и Армак было ограничено - в связи с переливами воды через автомобильную дорогу на десяти участках слоем от 20 до 50 см, на местах выставили посты ГИБДД. Дороги открыты для большегрузного автотранспорта. И вчера отмечалось, что оперативная группа Главного управления работает в Джидинском районе.

Подъезд к подвесному пешеходному мосту в село Тохой был подтоплен с двух сторон. В связи с отсутствием альтернативного дорожного сообщения силами спасателей БРПСС при помощи аэролодки организована перевозка граждан и продуктов питания.

В превентивных целях все дети (74 ребёнка), отдыхающие в детском лагере «Черёмушки», были вывезены родителями.

Силами администрации Джидинского района проводятся работы по оповещению населения. На случай ухудшения обстановки подготовлены пункты временного размещения.

Также на контроле остаётся ситуация в Тарбагатайском и Селенгинском районе, добавили в Главном управлении. 

- Так, вчера в селе Большой Куналей Тарбагатайского района произошёл кратковременный подъём уровня воды в реке Куналейка с выходом уровня реки из русла, после чего наблюдалось скопление воды по ул. Ленина. Сейчас уровень воды спал, и остаётся в подпольях домов и низменных участках. Силами администрации СП «Большекуналейское» ведётся обследование территории, оценка обстановки, а также откачка воды из подполий жилых домов, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Вчера в Селенгинском районе в результате выхода грунтовых вод в Гусиноозерске подтоплены подвальные помещения 62 жилых домов. Силами администрации города продолжается подворовый обход, проводится мониторинг в подтопленных подвальных помещениях. Администрацией муниципального образования запланированы работы по расчистке русла реки Баян-Гол.

подтопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выпускники подарили родному селу стелу
В Бурятии выпускники подарили родному селу стелу
Общество, 29.07.2019
В Кижингинском районе установлен памятный знак «Мы любим Хэжэнгэ»
В Бурятии прошёл «День Фермера»
В Бурятии прошёл «День Фермера»
Общество, 29.07.2019
Победу в конкурсах одержали представители Бичурского района
В Бурятии из-за угрозы подтопления из лагеря вывезли 74 ребёнка
В Бурятии из-за угрозы подтопления из лагеря вывезли 74 ребёнка
Общество, 29.07.2019
В Джидинском районе после дождей произошло поднятие уровня воды на реках Джида, Алцак и Армак
В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый Алдару Цыденжапову
В Улан-Удэ прошёл митинг, посвящённый Алдару Цыденжапову
Общество, 29.07.2019
Он состоялся в День Военно-морского флота
Улан-Удэ посетил мотопробег «Вместе»
Улан-Удэ посетил мотопробег «Вместе»
Общество, 29.07.2019
Через Бурятию прошёл маршрут мотопробега в честь героев Сталинградской битвы
В Бурятии предприниматель выращивал овощи на участке с отходами
В Бурятии предприниматель выращивал овощи на участке с отходами
Общество, 29.07.2019
Земельный участок не был очищен от отходов, относящихся к 3, 4 и 5 классам опасности
В Бурятии началась акция «Поможем детям вместе»
В Бурятии началась акция «Поможем детям вместе»
Общество, 29.07.2019
Минспорта Бурятии собирает детские вещи для детей из затопленных районов Иркутской области
В Бурятию приехали на отдых дети из Иркутской области
В Бурятию приехали на отдых дети из Иркутской области
Общество, 29.07.2019
Ребята из пострадавших от наводнения районов проведут 21 день в детском центре «Дружба»
В Улан-Удэ временами дождь
В Улан-Удэ временами дождь
Общество, 29.07.2019
29 июля по республике местами небольшие и умеренные дожди,  грозы
Автоинспекторы Бурятии проводят лектории в автошколах
Автоинспекторы Бурятии проводят лектории в автошколах
Общество, 28.07.2019
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД продолжают тематические встречи с курсантами автошколы
В Бурятии зафиксировано 225 ложных вывозов пожарных
В Бурятии зафиксировано 225 ложных вывозов пожарных
Общество, 28.07.2019
С начала года в Центральный пункт пожарной связи в Бурятии поступило 225 ложных вызовов
В Бурятии сохранится пасмурная погода
В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество, 28.07.2019
По республике днём 17-22,  местами по северу 27-32 тепла
В центре Улан-Удэ прошли три фестиваля: фоторепортаж
В центре Улан-Удэ прошли три фестиваля: фоторепортаж
Общество, 27.07.2019
На праздники горожане приходили семьями. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятий

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^