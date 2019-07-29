Через Бурятию прошёл маршрут мотопробега в честь героев Сталинградской битвы
27 июля в Улан-Удэ прибыли участники мотопробега «Вместе». Волгоград – Владивосток – такой путь в 11 тысяч километров планируют преодолеть представители волгоградского отделения Российского военно-исторического общества в память о павших героях Сталинградской битвы.
- Мы едем по тыловым городам. Это достаточно символично, потому что победа в Сталинградской битве была достигнута мужеством воинов, которые там были – офицеров, солдат, медсестёр, санитарок. Но это всё ковалось в тылу – именно вместе, силами ратных и трудовых подвигов, была выиграна самая кровопролитная война в истории человечества. Эта победа – общая. Поэтому мы назвали наш пробег «Вместе», – поделился участник мотопробега Александр.
Вечером субботы в Улан-Удэ на Мемориале Победы мотопробег «Вместе» встретили волонтёры Победы и члены бурятского отделения Российского военно-исторического общества. Они рассказали гостям о городе, республике и мемориале, обменялись подарками. Волгоградцы вручили представителям военно-исторического общества гильзу с бронекатера, участвовавшего в Сталинградской битве и поднятого со дна Волги.
Дорога в Бурятии для байкеров оказалась сложной – почти весь путь их сопровождал дождь. Тем не менее, они отметили красоту нашей республики и гостеприимность её жителей. В длинном путешествии участников мотопробега теперь отмечена ещё одна точка маршрута. Следующим пунктом станет Чита. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики Бурятии.
Улан-Удэ посетил мотопробег «Вместе»
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