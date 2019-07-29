Земельный участок не был очищен от отходов, относящихся к 3, 4 и 5 классам опасности
Прокуратурой Тарбагатайского района проверено соблюдение законодательства об охране окружающей среды в деятельности индивидуального предпринимателя. Последний выращивает овощи и растения вблизи реки Селенги.
Выявлено, что территория используемого земельного участка не очищена от отходов, относящихся к 3, 4 и 5 классам опасности. Договор на вывоз отходов не заключён. Отсутствует журнал учёта образования отходов производства, нет оборудованного места для их накопления.
- По постановлению районного прокурора Бурприроднадзором индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления). Ему назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Также предприниматель осуществлял забор воды для полива растений из реки с помощью электронасоса. Хотя у него не было разрешительных документов на право пользования водными объектами.
Прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении. Управлением Росприроднадзора по Бурятии бизнесмен привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
В Бурятии предприниматель выращивал овощи на участке с отходами
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