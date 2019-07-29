В Бурятию приехали на отдых дети из Иркутской области

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики

Ребята из пострадавших от наводнения районов проведут 21 день в детском центре «Дружба»



27 июля в Бурятию прибыли дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Группу в сопровождении взрослых встретили на железнодорожном вокзале города Улан-Удэ волонтёры Победы, вожатые лагеря «Дружбы», представители исполнительной власти Республики Бурятия, педагогического колледжа и РЖД. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики.



Дети проведут 21 день в детском центре «Дружба». Специально для этого студенты и волонтёры педагогического колледжа разработали специальную программу. Психологическое сопровождение будут обеспечивать мобильная бригада психологов Республиканского центра образования и психологи педколледжа.



Напомним, в результате летнего паводка, вызванного обильными осадками, в Иркутской области в зоне подтопления оказались населённые пункты. Глава Бурятии поручил организовать отдых для пострадавших детей. В письме на имя губернатора соседнего региона Алексей Цыденов предложил принять 160 человек.

