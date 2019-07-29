Ребята из пострадавших от наводнения районов проведут 21 день в детском центре «Дружба»
27 июля в Бурятию прибыли дети из пострадавших от наводнения районов Иркутской области. Группу в сопровождении взрослых встретили на железнодорожном вокзале города Улан-Удэ волонтёры Победы, вожатые лагеря «Дружбы», представители исполнительной власти Республики Бурятия, педагогического колледжа и РЖД. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики.
Дети проведут 21 день в детском центре «Дружба». Специально для этого студенты и волонтёры педагогического колледжа разработали специальную программу. Психологическое сопровождение будут обеспечивать мобильная бригада психологов Республиканского центра образования и психологи педколледжа.
Напомним, в результате летнего паводка, вызванного обильными осадками, в Иркутской области в зоне подтопления оказались населённые пункты. Глава Бурятии поручил организовать отдых для пострадавших детей. В письме на имя губернатора соседнего региона Алексей Цыденов предложил принять 160 человек.
В Бурятию приехали на отдых дети из Иркутской области
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