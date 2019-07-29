29 июля по республике местами небольшие и умеренные дожди, грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июля по республике местами небольшие и умеренные дожди, грозы, по Прибайкалью местами сильные дожди. Ветер северо-западный 5-10, местами 15-20 м/с. Температура ночью 13-18, местами 5-10, днём 17-22, местами по северу 26-31 тепла.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 13-15, днём 18-20 тепла.



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