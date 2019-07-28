В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД продолжают тематические встречи с курсантами автошколы
Очередной лекторий безопасности был посвящен вопросам профилактики ДТП с участием молодых водителей.
Лекторий открылся с обращения автоинспекторов к начинающим водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, взаимного уважения на дорогах по отношению к другим участникам дорожного движения.
Курсантам автошколы показали тематический видеоролик с примерами дорожных аварий. На основе анализа аварийности полицейские рассказали об основных причинах ДТП, в том числе по вине неопытных водителей.
Более подробно сотрудники ГИБДД остановились на проблеме управления автотранспортом в состоянии опьянения, напомнили факты крупных ДТП по вине пьяных водителей и рассказали, какие меры административной и уголовной ответственности предусмотрены за данное нарушение.
Будущие водители поблагодарили за интересную встречу, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Автоинспекторы Бурятии проводят лектории в автошколах
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