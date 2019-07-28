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В Бурятии зафиксировано 225 ложных вывозов пожарных

В Бурятии зафиксировано 225 ложных вывозов пожарных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С начала года в Центральный пункт пожарной связи в Бурятии поступило 225 ложных вызовов

Из них 151 звонок приходится на Улан-Удэ.

- Пожарные подразделения реагируют на любое сообщение, поступившее в пожарно-спасательную службу. Порой бывает, что люди принимают за пожар дым от топящейся печи, сварочных работ, прогрева автомобиля, или водяной пар с колодца. Такие звонки не считаются хулиганством, однако отвлекают пожарных на реагирование при реальных угрозах, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Как отмечают специалисты, большой процент ложных вызовов связан с баловством детей.

- Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к ответственности. В случае установленного ложного вызова подростком, не достигшим 16 лет, дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, а вся административная ответственность налагается на его родителей. Если же взрослый решил неудачно пошутить, то к нему могут быть применены более суровые меры ответственности, вплоть до уголовной. Между тем, проблема ложных вызовов экстренных служб – это, без преувеличения, вопрос жизни и смерти. Пожарные расчеты и дежурные смены выезжают по сигналу тревоги в течение одной минуты. Реагируя на ложный вызов, пожарные могут не успеть на помощь реально нуждающимся людям, - отмечают в ГУ МЧС по Бурятии.
пожарные
 
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