В Бурятии прошёл турнир памяти погибших сотрудников МВД

Участники турнира играли в волейбол



Сотрудники отдела МВД России по Мухоршибирскому району провели турнир по волейболу. Он был посвящён памяти сотрудников органов внутренних дел по Мухоршибирскому району, погибших при выполнении служебных обязанностей.



Турнир проходил в селе Харашибирь Мухоршибирского района на родине погибшего сотрудника ОВД Олега Черных.



В мероприятии приняли участие команды сельских поселений Мухоршибирского района, в том числе жители ТОС «Ветеран» и ТОС «За Сухаринкой».

В упорной борьбе победу одержала сборная команда ОМВД России по Мухоршибирскому району, второе место получила команда села Мухоршибирь, третье место заняла команда сельского поселения «Харашибирское».



Победителям были вручены кубок, дипломы и денежные призы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



