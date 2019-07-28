Участники турнира играли в волейбол
Сотрудники отдела МВД России по Мухоршибирскому району провели турнир по волейболу. Он был посвящён памяти сотрудников органов внутренних дел по Мухоршибирскому району, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Турнир проходил в селе Харашибирь Мухоршибирского района на родине погибшего сотрудника ОВД Олега Черных.
В мероприятии приняли участие команды сельских поселений Мухоршибирского района, в том числе жители ТОС «Ветеран» и ТОС «За Сухаринкой».
В упорной борьбе победу одержала сборная команда ОМВД России по Мухоршибирскому району, второе место получила команда села Мухоршибирь, третье место заняла команда сельского поселения «Харашибирское».
Победителям были вручены кубок, дипломы и денежные призы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии прошёл турнир памяти погибших сотрудников МВД
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