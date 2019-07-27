В центре Улан-Удэ прошли три фестиваля: фоторепортаж











В Улан-Удэ на площади Советов сегодня состоялись фестивали мыльных пузырей, красок и шаров.Открыл праздничный день фестиваль мыльных пузырей. В 15:00 юным гостям и их родителям показали интерактивное шоу с пузырями-гигантами. Дополнили семейное представление фокусники и аниматоры с весёлыми конкурсами.- Сегодня окунулись в волшебный мир мыльных пузырьков. Было очень весело, празднично, интересно. Ведущие проводили увлекательные конкурсы с детьми, танцевали, пели, зажигали от души. Там были отдельные столики, где дети сами выдували огромные пузыри, - поделилась впечатлениями улан-удэнка Елена.Позже - в 17:00 часов – прошёл всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля вышли ди-джеи и МС: жители города повеселились под музыку.- Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако, - анонсировали ранее организаторы мероприятия.Завершил день фестиваль волшебных шаров, который стартовал в 21.00. Фестиваль порадовал гостей выступлениями артистов и композициями музыкантов-инструменталистов. А с заходом солнца для улан-удэнцев устроили файер-шоу.