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В центре Улан-Удэ прошли три фестиваля: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На праздники горожане приходили семьями. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятий 

В Улан-Удэ на площади Советов сегодня состоялись фестивали мыльных пузырей, красок и шаров.

Открыл праздничный день фестиваль мыльных пузырей. В 15:00 юным гостям и их родителям показали интерактивное шоу с пузырями-гигантами. Дополнили семейное представление фокусники и аниматоры с весёлыми конкурсами.

- Сегодня окунулись в волшебный мир мыльных пузырьков. Было очень весело, празднично, интересно. Ведущие проводили увлекательные конкурсы с детьми, танцевали, пели, зажигали от души. Там были отдельные столики, где дети сами выдували огромные пузыри, - поделилась впечатлениями улан-удэнка Елена.

Позже - в 17:00 часов – прошёл всероссийский фестиваль красок. На сцену фестиваля вышли ди-джеи и МС: жители города повеселились под музыку.

- Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый красочный залп: в одно мгновение участники подбросят вверх краску самых разных цветов, создав в небе разноцветное облако, - анонсировали ранее организаторы мероприятия.

Завершил день фестиваль волшебных шаров, который стартовал в 21.00. Фестиваль порадовал гостей выступлениями артистов и композициями музыкантов-инструменталистов. А с заходом солнца для улан-удэнцев устроили файер-шоу.  



Праздники фестиваль
 
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