По республике днём 17-22, местами по северу 27-32 тепла
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июля по республике сохранится влияние южного циклона, пасмурная погода. По Бурятии местами дожди, грозы, возможен град, местами сильные дожди, по южному по южному побережью Байкала продолжительные сильные дожди.
Ветер западный 6-11, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17, местами 5-10, днём 17-22, местами по северу 27-32 тепла.
В Улан-Удэ дождь. Ветер западный 8-13 м/с. Температура ночью 15-17, днём 17-19 тепла.
В Бурятии сохранится пасмурная погода
Общество, Фото:
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