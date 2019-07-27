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Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, приехали на отдых в Бурятию

Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, приехали на отдых в Бурятию
Общество,  Фото:пресс-служба минобрнауки республики
В республику прибыли 160 детей

160 детей из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области проведут летние каникулы в детском центре «Дружба» Бурятского республиканского педагогического колледжа.

Группа детей в сопровождении взрослых прибыла из Иркутской области в Бурятию сегодня, 27 июля. На железнодорожном вокзале детей встречали представители минобрнауки, минспорта Бурятии, коллектив педагогического колледжа, волонтёры Победы, представители Российского союза молодёжи.

Дети проведут в лагере 21 день. Преподаватели, студенты и волонтёры колледжа создали все условия для детей, разработали специальную программу для смены. Психологическое сопровождение будут обеспечивать мобильная бригада психологов Республиканского центра образования и психологи педколледжа.

- Мы сегодня встретили 160 детей из Иркутской области. Это ребята от 6 до 16 лет. Их сопровождают 16 взрослых. Вожатыми в детском центре будут те воспитатели, которые прошли подготовку в Артеке, - рассказала первый заместитель министра минобрнауки Бурятии Галина Фомицкая.

- В детском центре «Дружба» каждый день будет наполнен яркими событиями: играми на свежем воздухе, концертами. Познавательные встречи проведут специалисты Центра патриотического воспитания и эколого-биологического центра, - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.

Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.

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