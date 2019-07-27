Дети, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, приехали на отдых в Бурятию

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки республики

В республику прибыли 160 детей



160 детей из пострадавших от наводнения территорий Иркутской области проведут летние каникулы в детском центре «Дружба» Бурятского республиканского педагогического колледжа.



Группа детей в сопровождении взрослых прибыла из Иркутской области в Бурятию сегодня, 27 июля. На железнодорожном вокзале детей встречали представители минобрнауки, минспорта Бурятии, коллектив педагогического колледжа, волонтёры Победы, представители Российского союза молодёжи.



Дети проведут в лагере 21 день. Преподаватели, студенты и волонтёры колледжа создали все условия для детей, разработали специальную программу для смены. Психологическое сопровождение будут обеспечивать мобильная бригада психологов Республиканского центра образования и психологи педколледжа.



- Мы сегодня встретили 160 детей из Иркутской области. Это ребята от 6 до 16 лет. Их сопровождают 16 взрослых. Вожатыми в детском центре будут те воспитатели, которые прошли подготовку в Артеке, - рассказала первый заместитель министра минобрнауки Бурятии Галина Фомицкая.



- В детском центре «Дружба» каждый день будет наполнен яркими событиями: играми на свежем воздухе, концертами. Познавательные встречи проведут специалисты Центра патриотического воспитания и эколого-биологического центра, - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона.



Наводнение произошло в Иркутской области в конце июня. Больше всего пострадали Нижнеудинский, Куйтунский, Тулунский, Чунский, Заларинский и Зиминский районы. Погибли 25 человек. За медицинской помощью обратились 3 212 человек. Подтоплено и уничтожено 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживают свыше 34 тысяч человек.



