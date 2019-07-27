В Улан-Удэ установлены новые задвижки в водопроводной сети



Также ранее отмечалось, что мастера МУП «Водоканала» одномоментно заменят 8 задвижек, отремонтируют одну задвижку. Новая современная запорная арматура позволит в случае ремонтных или аварийных работ отключать от водоснабжения участки сети, а не всю линию целиком.



Сегодня в пресс-службе МУП «Водоканал» сообщили, что к этому моменту демонтированы старые и установлены новые задвижки по ул. Пирогова, 18: диаметром 400 мм; диаметром 150 мм, по ул. Столбовая, 56 - диаметром 200 мм, по ул. Боевая, 11 - диаметром 200 мм. По этим адресам продолжаются сварочные работы. По улице Пирогова, 3а произведена замена задвижки диаметром 200 мм, все работы на этом объекте завершены.









- Самая большая задвижка на водоводе диаметром 800 мм на ул. Павлова, 59 демонтирована. Ведётся установка новой. Также предстоит ремонт задвижки диаметром 600 мм на ул. Жердева, - продолжили в пресс-службе предприятия.



По мнению директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова, работы ведутся по графику, возможно, удастся завершить их чуть раньше и возобновить подачу холодной воды.



И для подвоза воды привлечено 37 единиц техники, в том числе квасные бочки ООО «Аквабур». Вчера была проведена дезинфекция всех автоцистерн работниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РБ».



Во время ремонта сетей водоснабжения работает колл-центр МУП, многоканальный телефон 37-99-00. По данному номеру принимаются заявки на подвоз воды волонтёрами для маломобильного населения.



Места подвоза воды для населения и социальных объектов можно посмотреть

- Самая большая задвижка на водоводе диаметром 800 мм на ул. Павлова, 59 демонтирована. Ведётся установка новой. Также предстоит ремонт задвижки диаметром 600 мм на ул. Жердева, - продолжили в пресс-службе предприятия.По мнению директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова, работы ведутся по графику, возможно, удастся завершить их чуть раньше и возобновить подачу холодной воды.И для подвоза воды привлечено 37 единиц техники, в том числе квасные бочки ООО «Аквабур». Вчера была проведена дезинфекция всех автоцистерн работниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РБ».Во время ремонта сетей водоснабжения работает колл-центр МУП, многоканальный телефон 37-99-00. По данному номеру принимаются заявки на подвоз воды волонтёрами для маломобильного населения.Места подвоза воды для населения и социальных объектов можно посмотреть здесь