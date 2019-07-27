Участники ралли: «Считаем, Бурятия может достойно выставить конкурентоспособный экипаж»







Они рассказали, что не могли не остановиться в Бурятии:



- Мы 9 лет ищем спутников на этом трансконтинентальном международном ралли-рейд марафоне. Нам хочется, чтобы в азиатской части России, наконец-то, появился ещё один экипаж. Мы связываем свои надежды с Бурятией. Мы видели, как вы встречаете гостей, мы видели, насколько открыт и радушен ваш народ. Я знаю, что мы можем горы перевернуть с такими людьми. Я считаю, что Бурятия может достойно выставить конкурентоспособный экипаж. Мы с Сергеем поможем, - поделился идеей Артём Канивец, призёр ралли.



Ралли-рейд марафон - это спортивное мероприятие, которое проходит, как правило, по нескольким странам. Призёры рассказали, что в 2016 году они проехали 11 тысяч километров по маршруту «Москва-Пекин», тогда они проехали даже по пустыне Такла-Макан, которая считается одной из самых безводных пустынь на планете. Сергей Шалыгин прокомментировал: «Ралли проходят в самый разгар лета. В пустыне +60 градусов, в машине - +90».



Также призёры рассказали про особенности дорог. Например, монгольская трасса напоминает бурятскую, правда - без лесов. Трасса очень скоростная и сложная, многие гонщики срезают путь и попадают в овраги. А китайская трасса, по словам участников, мягче, но специфичнее, потому что именно в Китае появляются песчаные дороги. Также там очень высокие дюны, с которых есть вероятность упасть «в никуда».



Артём Канивец рассказал, что для участия в «Шёлковом пути» необходимо большое желание и как минимум 1 миллион рублей в качестве стартового взноса.



«Но главное – захотеть», - отметил гонщик.



- Я был на старте, и в 8 утра можно было увидеть очень много людей, я думаю, весь город был на поляне. Жители Бурятии, может быть, впервые увидели такое большое количество ярких грузовиков, «джипов», квадроциклов, мотоциклов. Российская делегация была самой мощной. Хочется поблагодарить все министерства и ведомства, которые приняли участие в организации. У республики появился очень ценный опыт. Теперь мы можем провести мероприятие любого уровня, - рассказал Баир Дашибальжиров, - заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту минспорта Бурятии.

