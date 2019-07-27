В Этнографическом музее Бурятии родился оленёнок

Жителям региона предлагают придумать имя малышу
В «живом уголке» в Этнографическом музее народов Забайкалья родился оленёнок. Об этом накануне сообщили сотрудники в официальной группе учреждения в социальной сети.
- А такое чудо родилось у нас сегодня. Малышу несколько часов, а он уже встаёт и потихоньку ходит! Срочно нужно красивое имя мальчику! – написали они.
Жители республики в комментариях к посту предлагают варианты кличек для новорождённого: Бэмби, Аманит (мухоморчик), Платон, Пушок, Бишыхан (в переводе с бур. маленький – прим.ред.), Кокос и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Этнографическом музее народов Забайкалья было также пополнение: у молодой верблюдицы Жемчужины появился на свет малыш
.
И жители региона могли также предложить имя для малыша. В начале лета сотрудники музея наконец выбрали для верблюжонка имя. Его назвали
Шумак.
Жителям региона предлагают придумать имя малышу
Возможен град
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