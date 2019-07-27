27 Июля

26 Июля

Популярное

В Этнографическом музее Бурятии родился оленёнок

В Этнографическом музее Бурятии родился оленёнок
Общество, 
Жителям региона предлагают придумать имя малышу

В «живом уголке» в Этнографическом музее народов Забайкалья родился оленёнок. Об этом накануне сообщили сотрудники в официальной группе учреждения в социальной сети. 

- А такое чудо родилось у нас сегодня. Малышу несколько часов, а он уже встаёт и потихоньку ходит! Срочно нужно красивое имя мальчику! – написали они. 


Жители республики в комментариях к посту предлагают варианты кличек для новорождённого: Бэмби, Аманит (мухоморчик), Платон, Пушок, Бишыхан (в переводе с бур. маленький – прим.ред.), Кокос и т.д.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Этнографическом музее народов Забайкалья было также пополнение: у молодой верблюдицы Жемчужины появился на свет малыш

И жители региона могли также предложить имя для малыша. В начале лета сотрудники музея наконец выбрали для верблюжонка имя. Его назвали Шумак.

этнографический музей животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Этнографическом музее Бурятии родился оленёнок
В Этнографическом музее Бурятии родился оленёнок
Общество, 27.07.2019
Жителям региона предлагают придумать имя малышу
Иркутский Минсельхоз ищет самый оригинальный овощ
Иркутский Минсельхоз ищет самый оригинальный овощ
Общество, 26.07.2019
В Иркутской области принимают заявки на конкурс мастерства среди садоводов и огородников
В Иркутской области будут водить «Хоровод ремёсел»
В Иркутской области будут водить «Хоровод ремёсел»
Общество, 26.07.2019
В музее «Тальцы» состоится финал фестиваля художественных ремёсел и декоративно-прикладного искусства
В Бурятии выберут самый длинный огурец
В Бурятии выберут самый длинный огурец
Общество, 26.07.2019
Мероприятие состоится в рамках ярмарки в селе Фофоново
В Иркутской области 90-летняя пара отметила благодатную свадьбу
В Иркутской области 90-летняя пара отметила благодатную свадьбу
Общество, 26.07.2019
Супруги из Усолья-Сибирского прожили в браке 70 лет
Бурятия выберет лучших вожатых
Бурятия выберет лучших вожатых
Общество, 26.07.2019
Победители поедут в «Океан», «Смену» или «Артек»
4 иркутских хоккеиста стали кандидатами в сборную России
4 иркутских хоккеиста стали кандидатами в сборную России
Общество, 26.07.2019
У всех есть опыт выступления за сборную
В Чите покажут реконструкцию боя в Афганистане
В Чите покажут реконструкцию боя в Афганистане
Общество, 26.07.2019
Также гости мероприятия смогут пострелять из пистолетов и пулемётов
В Бурятии уничтожили коноплю на 87 гектарах
В Бурятии уничтожили коноплю на 87 гектарах
Общество, 26.07.2019
Поля обработали специальными средствами
В Иркутске благоустраивают набережную
В Иркутске благоустраивают набережную
Общество, 26.07.2019
Изменения затронут больше 40 тыс. кв. метров территории на берегу реки Ушаковки
Читу ожидает ярмарка, силовой экстрим и фестиваль воды
Читу ожидает ярмарка, силовой экстрим и фестиваль воды
Общество, 26.07.2019
В эти выходные читинцев и гостей столицы Забайкалья ожидает много интересных событий
В Заиграевском районе Бурятии родились две пары двойняшек
В Заиграевском районе Бурятии родились две пары двойняшек
Общество, 26.07.2019
Всего в 2019 году в районе зарегистрировали 6 пар близнецов
Ангарские интеллектуалы стали призёрами межрегионального фестиваля
Ангарские интеллектуалы стали призёрами межрегионального фестиваля
Общество, 26.07.2019
«Крепкий орешек» оказался по зубам Алтаю, Кузбассу и Приангарью

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^