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В Бурятии уничтожили коноплю на 87 гектарах

В Бурятии уничтожили коноплю на 87 гектарах
Общество,  Фото:Центр защиты леса
Поля обработали специальными средствами

В Прибайкальском районе Бурятии обработали поля с дикорастущей коноплёй для её уничтожения. Спустя 10 дней после работы сотрудники Центр защиты леса Бурятии совместно с представителями районной администрации провели контрольный осмотр.

На всех 87 обработанных гектарах получен положительный эффект.

- Доволен заказчик, довольны исполнители, недовольными остаются только неведомые потребители любимой ими конопли, - прокомментировали в Центре защиты леса Бурятии.

конопля
 
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