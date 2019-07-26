Поля обработали специальными средствами
В Прибайкальском районе Бурятии обработали поля с дикорастущей коноплёй для её уничтожения. Спустя 10 дней после работы сотрудники Центр защиты леса Бурятии совместно с представителями районной администрации провели контрольный осмотр.
На всех 87 обработанных гектарах получен положительный эффект.
- Доволен заказчик, довольны исполнители, недовольными остаются только неведомые потребители любимой ими конопли, - прокомментировали в Центре защиты леса Бурятии.
В Бурятии уничтожили коноплю на 87 гектарах
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