В Бурятии уничтожили коноплю на 87 гектарах

Общество, Фото: Центр защиты леса

Поля обработали специальными средствами



В Прибайкальском районе Бурятии обработали поля с дикорастущей коноплёй для её уничтожения. Спустя 10 дней после работы сотрудники Центр защиты леса Бурятии совместно с представителями районной администрации провели контрольный осмотр.



На всех 87 обработанных гектарах получен положительный эффект.



- Доволен заказчик, довольны исполнители, недовольными остаются только неведомые потребители любимой ими конопли, - прокомментировали в Центре защиты леса Бурятии.



