В Заиграевском районе Бурятии родились две пары двойняшек

Всего в 2019 году в районе зарегистрировали 6 пар близнецов



23 и 25 июля 2019 года Заиграевским районным отделом ЗАГС проведены торжественные регистрации пятых и шестых в этом году двоен.



Арина и Сергей родились 16 июля в семье Александра и Анны, Валерия и Ева - 19 июля в семье Павла и Александры.



С этим радостным событием родителей поздравили старший инспектор Долорес Босхолова и главный специалист-эксперт Арина Дугарова, вручив свидетельства о рождении с пожеланиями крепкого здоровья малышам, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Бурятии.

