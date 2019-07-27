По Бурятии сегодня дожди, грозы

Возможен град



По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля по республике: по крайнему северу сохранится жаркая, преимущественно без осадков погода; по остальной территории выход южного циклона, дожди, грозы, ливни, возможен град, местами по южной половине очень сильные дожди, ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью 15-20, местами 5-10, днём 22-27, при дожде 15-20, по северу до 33 тепла.



В Улан-Удэ дождь, гроза, днём временами сильный дождь. Ветер северо-западный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 17-19, днём 22-24 тепла.

