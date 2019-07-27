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По Бурятии сегодня дожди, грозы

По Бурятии сегодня дожди, грозы
Общество,  Фото:pixabay.com
Возможен град

По данным Бурятского гидрометцентра, 27 июля по республике: по крайнему северу сохранится жаркая, преимущественно без осадков погода; по остальной территории выход южного циклона, дожди, грозы, ливни, возможен град, местами по южной половине очень сильные дожди, ливни. Ветер северо-западный 5-10, при грозах порывы 12-17 м/с. Температура ночью 15-20, местами 5-10, днём 22-27, при дожде 15-20, по северу до 33 тепла.

В Улан-Удэ дождь, гроза, днём временами сильный дождь. Ветер северо-западный 5-10, при грозе до 15 м/с. Температура ночью 17-19, днём 22-24 тепла. 
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