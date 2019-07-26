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Режиссёр Константин Богомолов снимет сериал об ангарском маньяке

Режиссёр Константин Богомолов снимет сериал об ангарском маньяке
Общество, 
Константин Богомолов снимет сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка Михаил Попкова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеосервис Start.

Сценарий будет основан на реальных событиях и расскажет историю Михаила Попкова. Известный как «ангарский маньяк», он совершил не менее 77 убийств молодых женщин, а также убийство милиционера в период с 1992 по 2010 годы в Иркутской области.

- По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало её сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету, - рассказывают создатели проекта.

Известно, что в скором времени объявят актерский состав, который приятно всех удивит.

В апреле этого года дело Михаила Попкова рассмотрел Верховный Суд Российской Федерации. В январе 2015 года и декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением специального звания – младший лейтенант милиции. Подсудимый не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, а факты сексуального насилия над жертвами – недоказанными. Судебная коллегия оставила жалобы без удовлетворения.

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