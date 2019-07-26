Константин Богомолов снимет сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка Михаил Попкова
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеосервис Start.
Сценарий будет основан на реальных событиях и расскажет историю Михаила Попкова. Известный как «ангарский маньяк», он совершил не менее 77 убийств молодых женщин, а также убийство милиционера в период с 1992 по 2010 годы в Иркутской области.
- По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало её сюда с сухой официальной формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету, - рассказывают создатели проекта.
Известно, что в скором времени объявят актерский состав, который приятно всех удивит.
В апреле этого года дело Михаила Попкова рассмотрел Верховный Суд Российской Федерации. В январе 2015 года и декабре 2018 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с лишением специального звания – младший лейтенант милиции. Подсудимый не согласился с приговором, посчитав его несправедливым, а факты сексуального насилия над жертвами – недоказанными. Судебная коллегия оставила жалобы без удовлетворения.
Режиссёр Константин Богомолов снимет сериал об ангарском маньяке
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Константин Богомолов снимет сериал «Хороший человек» про ангарского маньяка Михаил Попкова
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