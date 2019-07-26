Родителей детей в Улан-Удэ устроили акцию протеста
Сегодня на улице Ключевская в Улан-Удэ родители погибших или пострадавших детей в стенах детской клинической больницы вышли на акцию протеста. Они расклеивали листовки с призывами «наказать виновных в смерти детей» на такси.
Организатор акции – Антон Котенко, отец маленького Захара. Малыша в феврале 2019 года госпитализировали в детскую клиническую больницу с обычным диагнозом «бронхит». В больнице ребёнок впал в кому, из которой не выходит до сих пор. Сейчас Захар находится под присмотром врачей в детской республиканской клинической больнице на проспекте Строителей и продолжает бороться за жизнь.
Ещё одним участником акции стала Наталья Жаркова, четырёхмесячный ребёнок которой скончался в детской клинической больнице в октябре 2018 года. По её словам, причина смерти до сих пор не известна, а расследование ведётся достаточно тяжело.
Акцию посетила пресс-секретарь министерства здравоохранения Туяна Лыгденова.
- Мы проводим совместные встречи, в правительстве их прошло уже три, эта четвёртая. Каждое требование протокольно фиксируется и по каждому руководство отчитывается самим родителям и обратившимся семьям. По этим результатам сейчас проходят большие изменения в педиатрической службе города. Но вот так взять по первому требованию, одномоментно решить проблемы не только невозможно, но и опасно, если мы говорим о качестве медицинских услуг, - отметила Туяна Лыгденова.
Всего во время акции люди наклеили плакаты на 100 автомобилей такси и машины участников. С помощью этого они всё ещё надеются привлечь особое внимание к проблемам детской медицины.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в правительстве Бурятии прошла уже третья встреча родителей пострадавших и погибших в больницах детей, а также представителей минздрава.
В Улан-Удэ на такси появились требования «наказать виновных в смерти детей»
Общество, Фото:
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Родителей детей в Улан-Удэ устроили акцию протеста
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