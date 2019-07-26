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В Иркутской области проходит фестиваль «Байкал-Шаман»

В Иркутской области проходит фестиваль «Байкал-Шаман»
Общество,  Фото:pixabay.com
Фестиваль закончится 28 июля

В посёлке Утулик Иркутской области проходит очередной XIX-й музыкальный фестиваль «Байкал-Шаман». Как сообщают организаторы, фестиваль продлится по 28 июля.

В течение четырёх дней на сцене базы отдыха «Байкал» выступают российские и зарубежные коллективы различных направлений. Мелодии 80-х годов и инди-рок соседствует с этнической музыкой. Есть и каверы «Короля и Шута», и рок на гуслях, и панк, и гранж, а также музыка потяжелее и похардкорнее.

Кроме вечерних выступлений проводится дневная арт-площадка фестиваля. Желающие могут посетить мастер-классы по созданию «Ловца снов» – оберега от злых духов и плохих снов, росписи по дереву, моделированию воздушных шаров. За игровую часть отвечают «Летние командные игры Байкал-Шаман». Командам предстоит выполнять различные практические задачи. Игрокам придётся использовать как физические, так и интеллектуальные возможности, а также показать настоящий дух товарищества и волю к победе.

Все влюблённые пары на фестивале получат возможность зарегистрировать свои отношения на главной сцене и вступить на путь мытья посуды и взаимного уважения. Также в программе – ярмарка, детский анимационный блок про пиратов, аквагрим, временное тату, а ночью – наблюдение звёздного неба в телескоп и лекция по астрономии.
фестиваль концерт музыка Иркутская область Утулик
 
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