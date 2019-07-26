На сегодня отдохнули около 600 детей
Во время летних каникул в столице Бурятии работало 9 палаточных лагерей. За две смены в них отдохнули около 600 детей.
Уже завтра, 27 июля, свою работу завершает палаточный лагерь дома творчества Октябрьского района. Он находится на берегу озера Байкал, местность Налимовка. В нём отдыхают 40 детей.
24 июля работу завершил палаточный лагерь дома творчества Советского района в селе Сухая Кабанского района, где отдохнули 90 детей.
22 июля в палаточном лагере «Ойкумен» средней школы № 60 в селе Горячинск завершилась вторая смена, и стартовала третья. За второй сезон здесь оздоровились 83 ребёнка, на третью смену заехали 70 детей.
Всего в 2019 году для детей были открыты 63 лагеря с дневным пребыванием детей, 24 лагеря труда и отдыха, 9 палаточных и 10 загородных оздоровительных лагерей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в палаточных лагерях Бурятии нашли нарушения пожарной безопасности. Проверки подобных лагерей начались после пожара в Хабаровском крае, в результате которого погибли 4 ребёнка.
Палаточные лагеря Улан-Удэ завершают работу
Общество, Фото:
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