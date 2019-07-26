Георгий Кушиташвили будет выступать в весовой категории до 81 кг
Бурятский боксёр Георгий Кушиташвили примет участие в 20-м чемпионате мира по боксу, который пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября 2019 года.
Официальное решение тренерского совета сборной было принято на закрытом заседании, сообщили в Центре спортивной подготовки.
- Решение о моем участие уже объявили. Это произошло буквально на днях. Я в составе сборной России еду на чемпионат мира, - сказал Георгий Кушиташвили.
Пока неизвестно, кто будет противником знаменитого бурятского боксёра. Сейчас спортсмен готовится к главным стартам этого года. До чемпионата мира ему предстоит пройти двухэтапные учебно-тренировочные сборы в Кисловодске и Златоустье.
На чемпионате мира спортсмены будут боксировать в 8 весовых категориях: до 52, до 57, до 63, до 69, до 75, до 81, до 91 и свыше 91.
Георгий Кушиташвили будет выступать в весовой категории до 81 кг.
Боксёр тренируется под руководством Бато Батуева и заслуженного тренера России по боксу Сергея Смирнова.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня Георгий Кушиташвили стал победителем всероссийских соревнований класса «А» «Байкал-2019».
В 2017 году Георгий должен был участвовать в чемпионате Европы, который проходил в Харькове. Спортсмен из Бурятии был одним из фаворитов на победу. Однако его не пустили на украинской границе в связи с тем, что ранее посещал Крым.
Боксёр из Бурятии поедет на чемпионат мира
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