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В Улан-Удэ на Трубачеева положили нижний слой асфальта

В Улан-Удэ на Трубачеева положили нижний слой асфальта
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
На городской планёрке озвучили ход реконструкции тепловых сетей

Сегодня, 26 июля, на городской планёрке в администрации озвучили ход реконструкции тепловых сетей по улице Трубачеева. Отчитался заместитель председателя комитета городского хозяйства Владимир Хингелов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

По состоянию на 25 июля по ул. Трубачеева произведены все монтажные работы, отсыпка и уплотнение грунта, выполнена изоляция трубопровода. Подготовлено щебёночное основание дороги, произведено асфальтирование в один слой.

В этом году в Улан-Удэ ведётся капитальный ремонт на трёх из шести тепломагистралей. Всего в Улан-Удэ будет заменено 3886 метров труб, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла на тепломагистралях № 2, 4, 5. Средства на ремонт тепломагистралей в сумме 348 млн. рублей выделены из резервного фонда правительства России. Модернизация теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего.


дорожный ремонт теплосети
 
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