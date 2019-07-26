На городской планёрке озвучили ход реконструкции тепловых сетей
Сегодня, 26 июля, на городской планёрке в администрации озвучили ход реконструкции тепловых сетей по улице Трубачеева. Отчитался заместитель председателя комитета городского хозяйства Владимир Хингелов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
По состоянию на 25 июля по ул. Трубачеева произведены все монтажные работы, отсыпка и уплотнение грунта, выполнена изоляция трубопровода. Подготовлено щебёночное основание дороги, произведено асфальтирование в один слой.
В этом году в Улан-Удэ ведётся капитальный ремонт на трёх из шести тепломагистралей. Всего в Улан-Удэ будет заменено 3886 метров труб, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла на тепломагистралях № 2, 4, 5. Средства на ремонт тепломагистралей в сумме 348 млн. рублей выделены из резервного фонда правительства России. Модернизация теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего.
В Улан-Удэ на Трубачеева положили нижний слой асфальта
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