В Улан-Удэ на Трубачеева положили нижний слой асфальта

На городской планёрке озвучили ход реконструкции тепловых сетей



Сегодня, 26 июля, на городской планёрке в администрации озвучили ход реконструкции тепловых сетей по улице Трубачеева. Отчитался заместитель председателя комитета городского хозяйства Владимир Хингелов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



По состоянию на 25 июля по ул. Трубачеева произведены все монтажные работы, отсыпка и уплотнение грунта, выполнена изоляция трубопровода. Подготовлено щебёночное основание дороги, произведено асфальтирование в один слой.



В этом году в Улан-Удэ ведётся капитальный ремонт на трёх из шести тепломагистралей. Всего в Улан-Удэ будет заменено 3886 метров труб, что позволит обеспечить бесперебойную подачу тепла на тепломагистралях № 2, 4, 5. Средства на ремонт тепломагистралей в сумме 348 млн. рублей выделены из резервного фонда правительства России. Модернизация теплосетей Улан-Удэ рассчитана на три года, в 2020 и 2021 году ожидается финансирование не меньше нынешнего.





