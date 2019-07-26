В парке имени Орешкова разместят инновационную площадку по концепции PlayHub
В улан-удэнском парке имени С. Н. Орешкова будет построена инновационная детская площадка. Работы начнутся с 1 августа. Её открытие планируется в июне 2020 года.
Строительство детской площадки будет осуществляться по концепции PlayHub (плэйхаб), что подразумевает создание игровой площадки, предоставляющей возможности для продолжительной игры и комфортного отдыха посетителей всех возрастов – от малышей в колясках до взрослых и пожилых людей.
За основу концепции PlayHub (плэйхаба) были выбраны характерные для Республики Бурятии природные зоны. Это бескрайние степи с перекати-поле и табунами, тенистая тайга, разноуровневые цепи хребтов, озеро Байкал. Каждая из этих природных зон является образом и создает атмосферу для одной из игровых площадок PlayHub (плэйхаба).
Плэйхаб будет делиться на 4 основные зоны, каждая из которых несёт свою функцию: игры с песком, водой, звуком, высотой, глубиной, фактурами, формами и размерами. Каждая из них задействует органы чувств ребёнка, помогая в развитии и получении аудиального, визуального и тактильного опыта.
Площадка «Озеро» предоставит возможность для экспериментов с водой. «Хребты» развивают сюжетную активную игру для детей постарше. Площадка «Тайга» представляет собой различные виды качелей для всех возрастов, площадка «Степь» – большую песочницу – пространство игры для самых маленьких.
Вход на новую площадку будет бесплатный, передаёт информацию администрации Железнодорожного района пресс-служба города Улан-Удэ.
В Улан-Удэ для детей построят «Озеро», «Хребты», «Тайгу» и «Степь»
Общество, Фото:
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