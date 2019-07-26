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Иркутский Минсельхоз ищет самый оригинальный овощ

Иркутский Минсельхоз ищет самый оригинальный овощ
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области принимают заявки на конкурс мастерства среди садоводов и огородников

В Иркутской области стартовал приём заявок на участие в ежегодном конкурсе мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества. Конкурс проводит министерство сельского хозяйства области.

К участию приглашаются граждане, ведущие на территории Иркутской области садоводческую и огородническую деятельность для собственных нужд. Срок подачи документов – до 14 августа этого года.

Конкурс проводится по шести номинациям: «Лучшее оформление стенда», «Самый оригинальный фрукт/ягода», «Самый оригинальный овощ», «Лучшее оформление цветочного букета», «Лучшая малая архитектурная форма», «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества». Участникам, в зависимости от номинации, предстоит оформить предоставленный министерством стенд, используя для этого сельскохозяйственные культуры и иные растения, выращенные на собственном участке. Представить конкурсной комиссии выращенные на собственном участке оригинальные фрукты, овощи, ягоды или цветочный букет либо собственноручно изготовленное мобильное архитектурное сооружение для декоративного оформления участка. От претендентов на победу в номинации «Лучшая пропаганда мастерства и передового опыта в области садоводства, огородничества» ждут ссылки на сайт или блог, в котором размещены публикации конкурсанта, либо статьи из печатных изданий.

Мероприятие пройдёт с 23 по 24 августа в рамках выставки «Огород. Сад. Загородный дом» в выставочном комплексе ОАО «Сибэкпоцентр». Победители в каждой номинации получат денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на главу Минсельхоза региона Илью Сумарокова.
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