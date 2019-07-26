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Международный книжный фестиваль пройдёт в Иркутске

Международный книжный фестиваль пройдёт в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
Гостями фестиваля станут российские и зарубежные писатели, критики и издатели

Фестиваль состоится с 30 августа по 1 сентября в Иркутске, на площади перед стадионом «Труд». Главная тема международного фестиваля – «Контуры нового мира».

На площадке фестиваля будут работать шестьдесят ярмарочных шатров, в которых свои книги представят более ста российских и зарубежных издательств. Там же расположатся три лектория, где пройдут встречи, мастер-классы и дискуссии.

Посетителям фестиваля предложат составить свою собственную лекционную программу из трех направлений — «Человек», «Общество», «Планета». Также в рамках фестиваля пройдет профессиональный семинар для социологов, журналистов, ученых и литераторов. Его участники попытаются определить основные тенденции развития культуры и образования на ближайшие десятилетия.

На сайте фестиваля сообщается, что вход на все мероприятия — бесплатный.

Первый фестиваль состоялся в мае 2017 года. В нем приняли участие 50 писателей, поэтов, критиков, 90 издательств. На книжной ярмарке было продано 8 тонн книг. Фестиваль был признан одним из главных культурных событий Иркутска в 2017 году.

В 2018 году фестиваль отменили по решению фонда Олега Дерипаски «Вольное дело», тогда власти США ввели санкции в отношении ряда российских должностных лиц и крупных компаний. В их числе были компании, связанные с Олегом Дерипаской.

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