Читу ожидает ярмарка, силовой экстрим и фестиваль воды

В эти выходные читинцев и гостей столицы Забайкалья ожидает много интересных событий



27 августа



В 10:00 на территории «Сельского подворья» начнётся универсальная праздничная ярмарка, приуроченная ко Дню работника торговли. К участию в ярмарке привлекаются местные товаропроизводители, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, садоводческие товарищества, субъекты малого и среднего предпринимательства. Ярмарка будет работать до 16:00.



С 15:00 до 16.00 в Шахматном парке пройдёт познавательно-развлекательная программа. Здесь же в 15:30 откроется Второй книжный шкаф в рамках проекта «Читающий край». В программе открытия – викторина и призы за лучший прочитанный стих.



C 18:00 до 20:00 на площади Ленина состоится спортивное мероприятие «Сибириен стронг – лето молодых». В силовом экстриме посоревнуются любители.



На площади Декабристов с 18:00 до 21:00 проведут благотворительную гаражную распродажу.



28 августа



С 15:00 до 18:00 на площади Ленина пройдёт фестиваль воды «Вардавар». Фестиваль назван в честь самого большого летнего праздника у армян. Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня. Отмечается он через 14 недель после Пасхи. Самый известный обычай праздника – ритуальное обливание водой, перерастающее в шумную и весёлую игру.



С 17:00 до 22:00 на площади Декабристов состоится мероприятие «Молодёжный Арбат». Также там проведут познавательно-развлекательную программу с 18:00 до 19:00.



У фонтана на площади Ленина с 20:00 до 22:00 покажут мастер-классы по танцевальным стилям.

