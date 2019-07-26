В эти выходные читинцев и гостей столицы Забайкалья ожидает много интересных событий
27 августа
В 10:00 на территории «Сельского подворья» начнётся универсальная праздничная ярмарка, приуроченная ко Дню работника торговли. К участию в ярмарке привлекаются местные товаропроизводители, в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством, садоводческие товарищества, субъекты малого и среднего предпринимательства. Ярмарка будет работать до 16:00.
С 15:00 до 16.00 в Шахматном парке пройдёт познавательно-развлекательная программа. Здесь же в 15:30 откроется Второй книжный шкаф в рамках проекта «Читающий край». В программе открытия – викторина и призы за лучший прочитанный стих.
C 18:00 до 20:00 на площади Ленина состоится спортивное мероприятие «Сибириен стронг – лето молодых». В силовом экстриме посоревнуются любители.
На площади Декабристов с 18:00 до 21:00 проведут благотворительную гаражную распродажу.
28 августа
С 15:00 до 18:00 на площади Ленина пройдёт фестиваль воды «Вардавар». Фестиваль назван в честь самого большого летнего праздника у армян. Вардавар – армянский праздник в честь Преображения Господня. Отмечается он через 14 недель после Пасхи. Самый известный обычай праздника – ритуальное обливание водой, перерастающее в шумную и весёлую игру.
С 17:00 до 22:00 на площади Декабристов состоится мероприятие «Молодёжный Арбат». Также там проведут познавательно-развлекательную программу с 18:00 до 19:00.
У фонтана на площади Ленина с 20:00 до 22:00 покажут мастер-классы по танцевальным стилям.
Читу ожидает ярмарка, силовой экстрим и фестиваль воды
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