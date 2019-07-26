В Бурятии военные запустили беспилотники с тепловизорами

На полигоне Восточного военного округа Бурдуны в Бурятии началась активная фаза двухстороннего учения
В нём участвует 1000 военнослужащих и порядка 300 единиц вооружения и военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Ночью командиры двух усиленных батальонов мотострелковой бригады поочередно обороняли занятые ранее выгодные рубежи, боролись с беспилотниками условного противника.
Особенностью учения стало применение разведывательно-ударных комплексов. Командиры батального звена получали данные о противнике от расчётов беспилотников «Орлан-10», а затем ставили задачи подразделениям артиллерии на огневое поражение противника. Применение беспилотников с тепловизионной аппаратурой позволяет оперативно определять наиболее важные для огневого поражения цели на ночном этапе боевой стрельбы.
Днём общевойсковые командиры в ходе наступления отработают применение обходящих отрядов, фланговых ударов, уничтожение «противника» на максимальных дальностях.
В розыгрыше практических действий задействованы мотострелковые и танковые подразделения на БМП-2 и танках Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские установки «МСТА-С», миномёты, зенитные установки «Шилка», расчёты реактивных пехотных огнемётов «Шмель».
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