Также гости мероприятия смогут пострелять из пистолетов и пулемётов
4 августа в 15:00 на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите пройдёт военно-исторический фестиваль «Никто, кроме нас», посвящённый Дню Воздушно-десантных войск Российской Федерации. В рамках фестиваля состоится реконструкция боя времён войны в Афганистане (1979 – 1989 года).
Участники реконструируют эпизод операции «Западня» 18 – 26 августа 1986 года, в результате которой был захвачен укрепрайон «Кокари-Шаршари» в провинции Герат – стратегическом направлении на западе Афганистана. По сценарию группа спецназа захватит колонну с полевым командиром, который пытается покинуть зону боевых действий в районе реки Герируд.
Также на фестивале будут работать тематические площадки – интерактивная выставка оружия, формы и снаряжения времён Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, спецподразделений МВД России, интерактивная площадка «Оружие Победы». Гостям мероприятия будет предоставлена возможность пострелять холостыми патронами из пистолета ТТ, револьвера системы Нагана, пистолета-пулемёта Шпагина, винтовки Мосина, самозарядной винтовки Токарева, самозарядного карабина Симонова, пулемёта Дегтярёв-пехотный и ручного пулемёта Дегтярёва. Кроме того, состоится выступление ансамбля «Ударная волна», будет работать полевая кухня. Об этом сообщает клуб военно-исторической реконструкции «Забайкальский фронт».
В Чите покажут реконструкцию боя в Афганистане
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