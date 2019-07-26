В Иркутской области сквер Любви получит «Бесконечную любовь» и «Дерево Любви»

Также там установят для влюблённых скамью примирения



В городе Тайшете Иркутской области проходят работы по благоустройству сквера Любви, находящегося в его южной части. Ремонтные работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».



Строители подрядной организации уже закончили подготовительные работы, сняли деформированное асфальтобетонное покрытие, выкорчевали пни, разровняли территорию. На этой неделе в сквере появились пешеходные дорожки, установлены бордюры.



До 30 сентября подрядчик должен заасфальтировать пешеходные дорожки и часть сквера, посадить деревья и кустарники, смонтировать ограждение. На территории появятся несколько видов качелей, карусель, песочница, воркаут- и игровой комплексы, тренажёры. Для влюблённых установят скамью примирения, скульптуры «Бесконечная любовь», «Лебеди» и «Дерево Любви». Для удобства горожан разместят 17 скамеек и урны.



Всего на благоустройство сквера из федерального, областного и местного бюджетов выделено 4 млн. 580 тысяч рублей. Изначально планировались затраты более 5 млн. рублей, но благодаря торгам удалось сэкономить. На эти деньги будет сделано освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тайшета.

