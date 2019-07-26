В Бурятии ожидаются ливни с градом

В Бурятии передали штормовое предупреждение



По данным Бурятского гидрометцентра, 27-28 июля по республике ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, по южному побережью Байкала продолжительные дожди, грозы, возможен град.



28 июля по южной половине республики усиление ветра до 17-22 м/с.



В связи с ожидающимися осадками, прогнозируется подъём уровня воды в реках южных, юго-западных районов и южного побережья Байкала с выходом воды на пойму, селевые потоки.



Возможно размытие дорожного полотна, также существует вероятность подтопления низменных участков населённых пунктов.



Информация доведена до администраций муниципальных образований, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

