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В Бурятии ожидаются ливни с градом

В Бурятии ожидаются ливни с градом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии передали штормовое предупреждение

По данным Бурятского гидрометцентра, 27-28 июля по республике ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, по южному побережью Байкала продолжительные дожди, грозы, возможен град.

28 июля по южной половине республики усиление ветра до 17-22 м/с.

В связи с ожидающимися осадками, прогнозируется подъём уровня воды в реках южных, юго-западных районов и южного побережья Байкала с выходом воды на пойму, селевые потоки.

Возможно размытие дорожного полотна, также существует вероятность подтопления низменных участков населённых пунктов.

Информация доведена до администраций муниципальных образований, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
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