Ангарские интеллектуалы стали призёрами межрегионального фестиваля

Общество, Фото: пресс-служба администрации Ангарского городского округа

«Крепкий орешек» оказался по зубам Алтаю, Кузбассу и Приангарью



На прошлой неделе закончился межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр для людей с ограниченными возможностями здоровья «Крепкий орешек». Он проходил в Кемерово уже в пятый раз. Команда ангарского отделения Всероссийского общества инвалидов «Вертикаль» по итогам всех конкурсов заняла почётное третье место.



Участие в фестивале приняло около 100 человек из Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краёв, Республик Хакасия и Алтай. В течение трёх дней команды демонстрировали свои интеллектуальные способности в таких играх, как «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», шахматы, а также сыграли в КВН.



Помимо ангарчан, призёром стала сборная Кузбасса, заняв второе место. Победу же праздновала команда из Алтайского края. Она и поедет на полуфинал игр в Санкт-Петербург.

