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В Улан-Удэ откроется филиал МФЦ для жителей Левобережья

В Улан-Удэ откроется филиал МФЦ для жителей Левобережья
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Доступность госуслуг для населения станет выше

Многофункциональный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг разместится по улице Кабанская в Улан-Удэ. Он будет обслуживать густонаселённый район Левого берега, где проживает порядка 50 000 улан-удэнцев.

26 июля заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов и и.о. руководителя пдминистрации Улан-Удэ Игорь Шутенков встретились с жителями по ул. Кабанской, 55, чтобы оценить, как идут ремонтные работы.



Идея открыть тут МФЦ принадлежит жителям этого района, которые обращались с этим предложением к депутатам, аравительству Бурятии и городским властям.

- В первый раз мы здесь с вами встречались в феврале этого года, - обратился к жителям Игорь Шутенков, - Здание это никак не использовалось. Мы переговорили с правительством Республики Бурятия, с МФЦ и решили здесь открыть филиал МФЦ. Город передал безвозмездно в республиканскую собственность это здание, после чего из республиканского бюджета на ремонт было выделено 15,5 млн. рублей. Более того, для «начинки» помещений, для приобретения современного оборудования было еще выделено 11 млн. рублей. Я уверен, что для жителей микрорайонов Заречный, Сокол, Аэропорт - это будет удобно и комфортно, - отметил Игорь Шутенков.



Также поближе к МФЦ перенесли остановку общественного транспорта, и сейчас рассматривается возможность заезда сюда маршруток из аэропорта и мкрн Сокол.

- Тема оказания качественных услуг и развития МФЦ постоянно находится в поле зрения правительства Бурятии, потому что наша задача - повышать доступность государственных услуг для населения. И есть определенные нормативы, чтобы люди в МФЦ не сидели в очередях. Актив местных жителей просили, чтобы филиал МФЦ открыли именно здесь. Левобережье находится далеко от центра города, нужно через пробки ехать на другую сторону. А с открытием этого здания люди могут поближе к дому получать государственные услуги. Оцениваем, что пользоваться данным филиалом будут порядка 50 тысяч жителей Левобережья, - отметил Баир Цыренов.

Здание площадью 350 кв.метров, двухэтажное. Ремонт проводит подрядная организация ООО «Вэлдан». Работы планируется завершить к 31 августа. Строители разобрали старую крышу, перегородки, полы, электропроводку, систему отопления. На сегодня установлена новая крыша, закончены работы по стяжке полов на обоих этажах, ведется оштукатуривание и ремонт фасада здания.


По информации управления по информационной политике Улан-Удэ
Многофункциональный центр по предоставлению услуг администрацияУУ
 
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