Мероприятие состоится в рамках ярмарки в селе Фофоново
27 июля года в Кабанском районе Бурятии пройдёт фестиваль-ярмарка «Фофоновский Огурец». Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
На территории села Фофоново, в местности «Иван Тимофеевич» состоятся огуречная ярмарка, концертная программа «Огуречный хоровод», конкурс домашних заготовок «Огуречные разносолы», народные игры и забавы, продажа изделий народных умельцев и продукции крестьянских хозяйств.
В рамках ярмарки проводится конкурс среди сельхозпроизводителей и предпринимателей на лучшую презентацию сельхозпродукции, а также конкурс на самый длинный огурец.
По словам организаторов, цель фестиваля – способствовать развитию традиционной народной художественной культуры, прикладного творчества, возрождению традиционных ремёсел.
В Бурятии выберут самый длинный огурец
Общество, Фото:
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