В Бурятии выберут самый длинный огурец

Мероприятие состоится в рамках ярмарки в селе Фофоново



27 июля года в Кабанском районе Бурятии пройдёт фестиваль-ярмарка «Фофоновский Огурец». Об этом сообщает пресс-служба администрации района.



На территории села Фофоново, в местности «Иван Тимофеевич» состоятся огуречная ярмарка, концертная программа «Огуречный хоровод», конкурс домашних заготовок «Огуречные разносолы», народные игры и забавы, продажа изделий народных умельцев и продукции крестьянских хозяйств.



В рамках ярмарки проводится конкурс среди сельхозпроизводителей и предпринимателей на лучшую презентацию сельхозпродукции, а также конкурс на самый длинный огурец.



По словам организаторов, цель фестиваля – способствовать развитию традиционной народной художественной культуры, прикладного творчества, возрождению традиционных ремёсел.

