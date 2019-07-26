Жители Бурятии смогут воспользоваться «дачной амнистией» до 2021 года

Госдума продлила упрощённый порядок оформления прав на дома
До 1 марта 2021 года жители Бурятии смогут оформить дома по «дачной амнистии». Госдума продлила упрощённый порядок оформления домов в собственность.
- Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки, которыми восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года «дачная амнистия» — возможность для граждан в упрощённом порядке оформить права собственности на дачную недвижимость, - сообщает пресс-служба Госдумы.
В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощённом порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.
Законом регулируется и целый ряд других вопросов. В частности, бессрочной становится норма о возможности установления регионами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Эта норма касается земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства, и расположенных на них объектов недвижимости.
Также срок бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года (по действующему законодательству эти нормы должны окончить действие 31 декабря 2020 года). Устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учёт) придомовой территории многоквартирных домов.
Устанавливается обязанность органов власти по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках. Речь идёт о разъяснительной работе на местах, поскольку с учётом происходящих изменений разобраться гражданам самостоятельно очень сложно. Изменения предлагается вводить в действие со дня официального опубликования закона.
Жители Бурятии смогут воспользоваться «дачной амнистией» до 2021 года
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Из-за грязного воздуха в Улан-Удэ растёт число врождённых аномалий у детей
Госдума продлила упрощённый порядок оформления прав на дома
На нерп установили маяки для отслеживания пути миграции
Пользователи пришли в ужас, увидев, в каком виде привезли животных итальянского цирка в Якутск
«Байкал-Daily» представляет список мест для подвоза воды в Октябрьском районе
Граждане выберут один из десяти макетов будущего памятника Рокоссовскому
На дорогах села не были установлены дорожные знаки
Очный этап российского фестиваля пройдёт с 22 по 25 августа в образовательном центре «Корабелы Прионежья» Вологодской области
В 1/4 финала Людмила Воронцова одержала победу над спортсменкой из Индии Манишой Моун
Лимит на добычу на 2019-2020 годы будет утверждён в ближайшие дни
26 июля по республике местами дожди, грозы, ливни
В городе установят более 350 новых указателей и информационных табличек
На Байкале началась школа молодого лидера коренных народов
В зданиях восстановят штукатурку и отмостку, а также установят пластиковые окна
Есть два способа получить заветную путёвку в лагерь №1