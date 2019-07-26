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Жители Бурятии смогут воспользоваться «дачной амнистией» до 2021 года

Жители Бурятии смогут воспользоваться «дачной амнистией» до 2021 года
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госдума продлила упрощённый порядок оформления прав на дома

До 1 марта 2021 года жители Бурятии смогут оформить дома по «дачной амнистии». Госдума продлила упрощённый порядок оформления домов в собственность.

- Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки, которыми восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года «дачная амнистия» — возможность для граждан в упрощённом порядке оформить права собственности на дачную недвижимость, - сообщает пресс-служба Госдумы.

В соответствии с законом до 1 марта 2021 года оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощённом порядке — при наличии права на земельный участок от его владельца требуется только технический план. Все необходимые документы можно подать в органы регистрации прав самостоятельно.

Законом регулируется и целый ряд других вопросов. В частности, бессрочной становится норма о возможности установления регионами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ. Эта норма касается земельных участков, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства, и расположенных на них объектов недвижимости.

Также срок бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, продлевается до 1 марта 2022 года (по действующему законодательству эти нормы должны окончить действие 31 декабря 2020 года). Устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учёт) придомовой территории многоквартирных домов.

Устанавливается обязанность органов власти по информированию граждан об изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках. Речь идёт о разъяснительной работе на местах, поскольку с учётом происходящих изменений разобраться гражданам самостоятельно очень сложно. Изменения предлагается вводить в действие со дня официального опубликования закона.



дачная амнистия
 
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