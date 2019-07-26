В Улан-Удэ будут обезвожены 1,4 тыс домов и организаций

Завтра, 27 июля в Улан-Удэ начнётся ремонт на водопроводной сети. Как сообщал «Байкал-Daily», с 8 утра 27 июля до 8 утра 28 июля почти во всём Октябрьском районе Улан-Удэ отключат холодную воду. Горячей воды также нет из-за планового отключения с 22 июля по 5 августа.
Мастера МУП «Водоканала» одномоментно заменят 8 задвижек. Новая современная запорная арматура позволит в случае ремонтных или аварийных работ отключать от водоснабжения участки сети, а не всю линию целиком, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Всего будет использовано 5 единиц техники, также 6 вакуумных машин, автокран и другое оборудование. В круглосуточном режиме будут работать 32 человек, 6 бригад, ещё одна бригада в резерве.
- Главное, что после замены задвижек, некоторые из которых были поставлены ещё в советское время, будет обеспечена надёжность системы водоснабжения. Сократится время проведения аварийных работ. Новые задвижки выполнены из современных материалов, имеют срок эксплуатации не менее полвека, - заявляют в мэрии.
Под ограничение попадёт большая часть Октябрьского района, это 1398 жилых домов, организаций и административных зданий.
Места подвоза воды для населения и социальных объектов: