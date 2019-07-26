В Иркутской области 90-летняя пара отметила благодатную свадьбу

Общество, Фото: пресс-служба службы записи актов гражданского состояния Иркутской области

Супруги из Усолья-Сибирского прожили в браке 70 лет



Благодатный или платиновый юбилей семейной жизни – 70 лет – отметили девяностолетние Пётр Семенович и Раиса Владимировна Шустовы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области 21 июля этого года. Об этом сообщает служба записи актов гражданского состояния региона.



Поздравления сотрудников ЗАГСа и администрации города юбиляры принимали дома. Заместитель начальника отдела ЗАГС Надежда Новикова провела торжественную церемонию, а супруги расписались в почётной книге юбиляров семейной жизни. Почти как 70 лет назад – 21 июля 1949 года в Каракулинском бюро ЗАГС в селе Новопоселенное.



Они оба родом из деревни Ильнеш, что находится в Удмуртии. И родились в один год – 1929-й. В школе учились вместе, как и все деревенские дети, работали в колхозе. Окончив семилетку, разъехались каждый в свою сторону. В родную деревню вернулись уже не дети – медсестра и металлург. Так получилось, что одновременно приехали и очень удивились, увидев друг друга. Вскоре сваты пришли в дом невесты. Свадьба была скромная, простая, в доме родителей мужа.



Семейную жизнь длиной в 70 лет в двух словах не опишешь. Куда бы ни направили на службу Петра Семеновича, супруга всегда следовала за ним: с 1957 года – Ангарск, а с 1967 года – Усолье-Сибирское, где Пётр Семенович возглавил городское отделение УКГБ СССР по Иркутской области.



Дети войны, они сызмальства привыкли к труду. Об этом говорит сейчас и обилие трудовых наград. Пётр Семенович в 17 лет получил первую медаль – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а всего их у него заслуженных, трудовых – 19. В 2010 году Петру Семеновичу Шустову было присвоено звание «Почётный гражданин муниципального образования города Усолье-Сибирское». Раиса Владимировна тоже дорожит своей первой наградой – медалью «За трудовое отличие». В Усолье-Сибирском она 15 лет возглавляла городской комитет профсоюзов работников здравоохранения и была награждена высокой государственной наградой СССР – орденом «Знак Почёта». Общественной работой неустанно занимался и Пётр Семенович. 23 года он был депутатом городского совета народных депутатов, членом бюро горкома партии. С его участием был построен Усольский дом ветеранов. Выйдя в отставку подполковником госбезопасности, возглавил совет ветеранов города – председательствовал вплоть до 2010 года.



Супруги и по сей день по мере сил ведут активный образ жизни. Живут Шустовы в доме с участком земли и, не поверите, первые огурцы снимали уже в начале июля, чем не каждый бывалый дачник может похвастать. Они всегда вдвоём, всегда рядом. И что интересно, оба лидеры и активисты, дома никогда не ставили вопрос – кто главный. Не в этом ли секрет крепкой семьи?

