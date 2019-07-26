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Жители Бурятии сами выберут, каким будет памятник Рокоссовскому

Жители Бурятии сами выберут, каким будет памятник Рокоссовскому
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Граждане выберут один из десяти макетов будущего памятника Рокоссовскому

В Российском военно-историческом обществе (РВИО) рассмотрели работы участников закрытого творческого конкурса на создание скульптурной композиции, посвящённой маршалу Константину Рокоссовскому. Памятник будет установлен в Улан-Удэ в рамках реализации нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры России Николай Овсиенко, глава Бурятии Алексей Цыденов, советник председателя РВИО Ростислав Мединский, исполнительный директор РВИО Александр Барков, внук Константина Рокоссовского Константин Рокоссовский.

Вниманию жюри были представлены 10 макетов, изготовленных скульпторами Виталием Шановым, Денисом Стритовичем, Анастасией Лужиной, Дмитрием Салычевым, Вячеславом Бухаевым, Евгением Бурковым, Алексеем Чебаненко и Максимом Малашенко.

В ходе осмотра макетов Алексей Цыденов отметил высокую художественность работ и предложил организовать среди жителей Бурятии народное голосование и реализовать тот проект, который наберёт наибольшее количество голосов.

- У нас уже есть опыт проведения народных голосований, мы доверяем мнению жителей республики. Я считаю наиболее правильным, если проект будет выбран в ходе народного голосования, - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в результате онлайн-голосования сами жители Улан-Удэ выбрали место для будущего памятника Рокоссовскому. Его установят между фонтаном «Звезда» и проезжей частью улицы Балтахинова.

Общая высота скульптурной композиции с постаментом – 7-8 м.

Александр Барков поддержал инициативу главы Бурятии и отметил, что РВИО в ближайшее время откроет общественную площадку для поддержки и обсуждения региональных инициатив, где можно будет предложить свои варианты мемориальных объектов и поучаствовать в творческих конкурсах.

- В августе мы запустим специальный интернет-ресурс, для поддержки и обсуждения общественных инициатив, на которой, в том числе будет реализована возможность голосования. Первым проектом, который будет представлен на этой площадке, будет памятник Рокоссовскому в Улан-Удэ, - сказал Александр Барков.

При реализации проекта памятника мнение родственников Маршала, бесспорно, учитывается. Выбор проекта проходит с одобрения потомков К.К. Рокоссовского.

- Семья полностью поддерживает инициативу установки памятника в Улан-Удэ. Благодарен жителям республики, за трепетное отношение к памяти дедушки. Буду очень рад посетить столицу Бурятии и принять участие в открытии памятника, - сказал внук полководца, Константин Рокоссовский.

Установка конной скульптурной композиции Маршалу Победы, проходившего службу на территории Бурятии с 1920 по 1936 год, станет данью памяти К.К. Рокоссовскому и будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, а также укреплению престижа страны на международном уровне.

В июне в Улан-Удэ выбрали лучший эскиз памятника труженикам тыла и детям войны.
памятник правительство республики
 
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