В Бурятии оштрафовали администрацию Турки на 100 тысяч рублей



В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с администрации села Турка штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог и других дорожных сооружений.



В ходе проверки на пересечении улиц Школьная и Производственная было установлено отсутствие дорожных знаков: «главная дорога» и «уступите дорогу». Выявленное нарушение стало основанием для привлечения муниципалитета к административной ответственности.



- В службе судебных приставов в отношении муниципального образования было возбуждено исполнительное производство. После применения к должнику мер ограничительного характера денежные средства поступили в доход государства, - отмечает Саяна Будаева, начальник Прибайкальского районного отдела управления ФССП России по Бурятии.



Муниципальные образования, согласно закону, обязаны содержать объекты дорожного движения в безопасном состоянии и в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

