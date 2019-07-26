В Бурятии оштрафовали администрацию Турки на 100 тысяч рублей

На дорогах села не были установлены дорожные знаки
В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы взыскали с администрации села Турка штраф в размере 100 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог и других дорожных сооружений.
В ходе проверки на пересечении улиц Школьная и Производственная было установлено отсутствие дорожных знаков: «главная дорога» и «уступите дорогу». Выявленное нарушение стало основанием для привлечения муниципалитета к административной ответственности.
- В службе судебных приставов в отношении муниципального образования было возбуждено исполнительное производство. После применения к должнику мер ограничительного характера денежные средства поступили в доход государства, - отмечает Саяна Будаева, начальник Прибайкальского районного отдела управления ФССП России по Бурятии.
Муниципальные образования, согласно закону, обязаны содержать объекты дорожного движения в безопасном состоянии и в соответствии с требованиями стандартов, норм и правил, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.
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